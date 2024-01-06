Μια τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Πέμοτης 4/1 στο μετρό της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ όταν δύο άνδρες καβγάδισαν και ο ένας έπεσε στις ράγες τη στιγμή της άφιξης του τρένου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Τα σοκαριστικά πλάνα που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας δείχνουν τους δύο άνδρες να τσακώνονται λίγο πιο μπροστά από την άκρη της αποβάθρας, καθώς ακούγεται το τρένο να πλησιάζει στο σταθμό.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***



**Video may be disturbing **



Philadelphia



Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market



A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024

Ο ψηλός άνδρας εμφανίζεται αρχικά να κρατάει ακινητοποιημένο τον άνδρα μικρότερου αναστήματος σε μια κολόνα.

Ωστόσο ο τελευταίος καταφέρνει να του ξεφύγει και του ρίχνει δύο γροθιές, με αποτέλεσμα ο ψηλός άνδρας να παραπατήσει και να πέσει στις ράγες. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο συρμός φτάνει στον σταθμό και παράλληλα ακούγονται τα ουρλιαχτά των επιβατών καθώς αντιλαμβάνονται την τραγωδία που έχει συμβεί μπροστά στα μάτια τους.

Latest MUGSHOT of 40 yr old Chaz L Wearing , charged with Involuntary Manslaughter in the death of a 38 yr old man who was struck and killed by a SEPTA train



The following is a statement from PPD Public affairs:



On January 4, 2024, around 4:34 pm, 18th District and Septa… pic.twitter.com/8mx522H6lC — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024

Ο 40χρονος Τσαζ Λατόουν Γουέρινγκ τράπηκε σε φυγή αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.