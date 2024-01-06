Λογαριασμός
ΗΠΑ: Καβγάδιζαν στην άκρη της αποβάθρας, ο ένας έπεσε στις ράγες και τον πάτησε το τρένο - Σε σοκ οι πολίτες - Βίντεο

Ο ένας άνδρας παραπάτησε και έπεσε στις ράγες - Σκοτώθηκε ακαριαία από τον διερχόμενο συρμό

metro

Μια τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Πέμοτης 4/1 στο μετρό της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ όταν δύο άνδρες καβγάδισαν και ο ένας έπεσε στις ράγες τη στιγμή της άφιξης του τρένου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Τα σοκαριστικά πλάνα που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας δείχνουν τους δύο άνδρες να τσακώνονται λίγο πιο μπροστά από την άκρη της αποβάθρας, καθώς ακούγεται το τρένο να πλησιάζει στο σταθμό.

Ο ψηλός άνδρας εμφανίζεται αρχικά να κρατάει ακινητοποιημένο τον άνδρα μικρότερου αναστήματος σε μια κολόνα.

Ωστόσο ο τελευταίος καταφέρνει να του ξεφύγει και του ρίχνει δύο γροθιές, με αποτέλεσμα ο ψηλός άνδρας να παραπατήσει και να πέσει στις ράγες. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο συρμός φτάνει στον σταθμό και παράλληλα ακούγονται τα ουρλιαχτά των επιβατών καθώς αντιλαμβάνονται την τραγωδία που έχει συμβεί μπροστά στα μάτια τους.

Ο 40χρονος Τσαζ Λατόουν Γουέρινγκ τράπηκε σε φυγή αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη.

