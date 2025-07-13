Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά μια διαπραγματευτική λύση στο εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι το μπλοκ θα παρατείνει την αναστολή των αντιμέτρων στους αμερικανικούς δασμούς έως τις αρχές Αυγούστου.

«Το (μέσο κατά του εξαναγκασμού) δημιουργήθηκε για εξαιρετικές καταστάσεις – δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο εργαλείο που επιτρέπει στην ΕΕ να προχωρά πέρα από τους παραδοσιακούς δασμούς στα αγαθά και να επιβάλλει περιορισμούς και στο εμπόριο υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ινδονησίας και τη νέα εμπορική συμφωνία Ευρώπης - Ινδονησίας, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «θα παρατείνουμε την αναστολή των αντιμέτρων μας μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε τα αντίμετρα».

Η φον ντερ Λάιεν ρωτήθηκε για την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στις νέες ανακοινώσεις Τραμπ και απάντησε πως η Ευρώπη θα προχωρήσει σε αναστολή των αντιμέτρων μέχρι την 1η Αυγούστου, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει για την επιβολή 30% δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η ίδια υπερασπίστηκε την επιλογή των διαπραγματεύσεων, την οποία υποστηρίζει ως λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, και ρωτήθηκε αν πλέον αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του διαλόγου.

Όπως είπε, «ήμασταν πάντα πολύ σαφείς ότι προτιμούμε μια λύση με διαπραγμάτευση. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε τώρα μέχρι την 1η Αυγούστου. Επιπλέον, έχουμε εργαστεί και τώρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό και μπορούμε να απαντήσουμε με αντίμετρα, αν χρειαστεί. Έτσι, αυτή η προσέγγιση των δύο κατευθύνσεων αποδίδει, διότι είμαστε προετοιμασμένοι».

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο η ΕΕ να καταφύγει στο ACI, δηλαδή το νομικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίζει τον οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες χώρες, λέγοντας πως «δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Το ACI δημιουργήθηκε για έκτακτες καταστάσεις» και τόνισε πως «έχουμε ετοιμάσει και συμφωνήσει τον πρώτο κατάλογο των αντιμέτρων. Έχουμε εκπονήσει και έναν δεύτερο πιθανό κατάλογο αντιμέτρων, ο οποίος έχει πλέον συμφωνηθεί και αυτός».

Η ίδια μίλησε και για τη σημασία της εμπορικής συμφωνίας με την Ινδονησία, λέγοντας πως προχωράμε σε «διαφοροποίηση των εμπορικών μας σχέσεων, με μια μεγάλη και σημαντική πολιτική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδονησία. Αυτό δείχνει ότι αναζητούμε νέες και ανοιχτές αγορές. Επιπλέον, εστιάζουμε στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, διότι αυτή είναι το ασφαλές λιμάνι μας».

Η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών ύψους 30% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από την ΕΕ, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Ειδικότερα, σε επιστολή που απεστάλη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ αναφέρει ότι «από την 1η Αυγούστου 2025, θα επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν δασμό μόλις 30% στα προϊόντα της που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεχωριστά από τους ειδικούς δασμούς ανά κατηγορία προϊόντων.»

Στην ίδια επιστολή διαμηνύει ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσετε να αυξήσετε τους δασμούς σας και να προβείτε σε αντίποινα, τότε το ποσοστό που θα επιλέξετε να αυξήσετε θα προστεθεί στο 30% που εμείς επιβάλλουμε.»

