Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια μίας από τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Fars αναφέρει ότι στις 16 Ιουνίου έξι βόμβες έπληξαν σημεία πρόσβασης και εισόδου σε υπόγεια εγκατάσταση υψηλής ασφαλείας στην Τεχεράνη, την ώρα που ο πρόεδρος Πεζεσκιάν συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο πρόεδρος φέρεται να υπέστη τραύμα στο πόδι κατά την απομάκρυνσή του, μαζί με άλλα στελέχη, από θάλαμο διαφυγής. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ιρανικές αρχές διερευνούν ενδεχόμενη διείσδυση Ισραηλινών πρακτόρων.

Το ρεπορτάζ δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου έδειξαν επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε βουνό στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Πλέον έχει γίνει γνωστό ότι τα πλήγματα την τέταρτη ημέρα του πολέμου στόχευσαν μια μυστική υπόγεια εγκατάσταση στην Τεχεράνη, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τα κορυφαία στελέχη της ηγεσίας του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Fars, τα ισραηλινά πλήγματα απέκλεισαν και τα έξι σημεία εισόδου και εξόδου, καθώς και το σύστημα εξαερισμού της εγκατάστασης.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε επίσης, αλλά ο πρόεδρος Πέζεσκιαν κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στο Ιράν, μετά τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πέζεσκιαν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει — ισχυρισμός που διαψεύστηκε από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο οποίος δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» δεν ήταν στόχος του πολέμου.

Το Ισραήλ εξόντωσε πολλούς από τους κορυφαίους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου.

Οι Ιρανοί ηγέτες παραδέχονται ότι πιάστηκαν εντελώς απροετοίμαστοι και ότι υπήρξε παράλυση στη λήψη αποφάσεων τουλάχιστον για τις πρώτες 24 ώρες μετά την επίθεση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι στόχος ήταν και ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, αλλά τον έχασαν όταν μεταφέρθηκε σε ασφαλή, μυστική τοποθεσία, αποκομμένος σε μεγάλο βαθμό από τον έξω κόσμο.

Παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς το Ισραήλ είχε συγκεντρώσει κρίσιμες πληροφορίες για την τοποθεσία των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και διοικητών πόσω μάλλον για τις θέσεις ευαίσθητων, μυστικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι η επίθεση «εξάλειψε» τις εγκαταστάσεις, παρόλο που ορισμένες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση.



Πηγή: skai.gr

