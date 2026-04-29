Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός εννιάχρονου αγοριού.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον ενός αυτοκινήτου στη συνοικία Ρεμάλ της πόλης της Γάζας.

An Israeli strike on Gaza City killed four people and injured five others on Tuesday. A witness says the attack was on a supposedly ‘safe’ area.



Since the start of the ceasefire on October 11, Israeli attacks on Gaza have killed at least 818 Palestinians. pic.twitter.com/moetMMsYO9 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 28, 2026

Ο Άντελ αλ-Νάτζα, εννέα ετών, σκοτώθηκε «όταν έλαβε χώρα ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος παράλληλα με βομβαρδισμούς πυροβολικού» ανατολικά του Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ένας ύποπτος στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής πλησίασε στρατεύματα, αποτελώντας άμεση απειλή». Δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, συγγενείς του αγοριού, που συγκεντρώθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ, είπαν ότι μάζευε χαρτόνια για να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει.

Η βία στη Γάζα συνεχίζεται παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων. Ο αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο του Ισραήλ ανέρχεται σε 72.594, με 172.404 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

