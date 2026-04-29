Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, αναμεσά τους 9χρονος

Συγγενείς του αγοριού, που συγκεντρώθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ, είπαν ότι μάζευε χαρτόνια για να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός εννιάχρονου αγοριού.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον ενός αυτοκινήτου στη συνοικία Ρεμάλ της πόλης της Γάζας.

Ο Άντελ αλ-Νάτζα, εννέα ετών, σκοτώθηκε «όταν έλαβε χώρα ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος παράλληλα με βομβαρδισμούς πυροβολικού» ανατολικά του Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ένας ύποπτος στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής πλησίασε στρατεύματα, αποτελώντας άμεση απειλή». Δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, συγγενείς του αγοριού, που συγκεντρώθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ, είπαν ότι μάζευε χαρτόνια για να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει.

Η βία στη Γάζα συνεχίζεται παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων. Ο αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο του Ισραήλ ανέρχεται σε 72.594, με 172.404 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας IDF αεροπορική επιδρομή Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark