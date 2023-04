ΗΠΑ: Σπάταλη 5χρονη πήρε το κινητό της μητέρας και έκανε αγορές 4.000 δολαρίων - Τι αγόρασε

Σοκ υπέστη μία μητέρα από τη Μασαχουσέτη όταν ξαφνικά είδε να φτάνουν στο κατώφλι του σπιτιού της δέματα με παραγγελίες από την Amazon αξίας 4.000 χιλιάδων δολαρίων, όπως δημοσίευσε το αμερικανικό CNN.

Ποιος όμως είχε κάνει την παραγγελία; Μα φυσικά, η 5χρονη κόρη της Λίλα, η οποία είχε πρόσβαση στο κινητό της μητέρας της κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με το αυτοκίνητο.

Η 5χρονη Λίλα Βαρίσκο δήλωσε στις κάμερες ότι αγόρασε 10 μοτοσυκλέτες «γιατί ήθελα μία».

Five-year-old Lila Varisco was playing on her mom's phone during a car ride and spent over $3,000 on her mom's Amazon account. The order included 10 motorcycles and 10 pairs of cowgirl boots. pic.twitter.com/EaBDCLCjtX