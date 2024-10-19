Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μίλησε σήμερα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, επανεξετάζοντας προσαρμογές θέσης των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβανομένης της πρόσφατης ανάπτυξης ενός αντιπυραυλικού συστήματος προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα του Ισραήλ απέναντι σε περιφερειακές απειλές, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Πεντάγωνο.

Ο Όστιν είπε επίσης στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι αισθάνθηκε ανακούφιση που ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ασφαλής έπειτα από επίθεση τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) που φέρεται να στόχευσε ιδιωτική κατοικία του στην Καισάρεια, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Πηγή: skai.gr

