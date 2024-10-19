Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πεντάγωνο: Ο Λόιντ Όστιν είχε επικοινωνία με τον Γιοάβ Γκάλαντ - Τι συζήτησαν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αισθάνθηκε ανακούφιση που ο Νετανιάχου είναι ασφαλής έπειτα από επίθεση με drone που φέρεται να στόχευσε ιδιωτική κατοικία του 

Lloyd Austin - Yoav Gallant

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μίλησε σήμερα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, επανεξετάζοντας προσαρμογές θέσης των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβανομένης της πρόσφατης ανάπτυξης ενός αντιπυραυλικού συστήματος προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα του Ισραήλ απέναντι σε περιφερειακές απειλές, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Πεντάγωνο.

Ο Όστιν είπε επίσης στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι αισθάνθηκε ανακούφιση που ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ασφαλής έπειτα από επίθεση τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) που φέρεται να στόχευσε ιδιωτική κατοικία του στην Καισάρεια, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Λόιντ όστιν Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark