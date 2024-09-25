Οι ΗΠΑ δεν προσφέρουν υποστήριξη σε επίπεδο παροχής πληροφοριών στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, υπογράμμισε σήμερα εκπρόσωπος του Πενταγώνου, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον πιέζει σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Η Σαμπρίνα Σινγκ είπε επίσης ότι δεν να επίκειται στο άμεσο μέλλον ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο, αλλά παρέπεμψε δημοσιογράφους στο Ισραήλ για ερωτήσεις σχετικά με το ποια είναι τα σχέδιά του."Όσον αφορά μια χερσαία εισβολή πρέπει πραγματικά να μιλήσουν οι Ισραηλινοί. Σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή", είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Σαμπρίνα Σινγκ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν παρέχει πληροφορίες για να υποστηρίξει το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

