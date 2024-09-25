Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας θα μεταβεί στον Λίβανο στο πλαίσιο των προσπαθειών να σταματήσει η κλιμάκωση του πολέμου, καλώντας το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες.

«Δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει πόλεμος στον Λίβανο», είπε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Προτρέπουμε το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την κλιμάκωση στον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει αυτές τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ. Προτρέπουμε όλους εκείνους που παρέχουν στη Χεζμπολάχ τα μέσα να το κάνει να σταματήσουν», προσθέτει.

Για πάρα πολύ καιρό η Χεζμπολάχ διατρέχει έναν κίνδυνο να σύρει τον Λίβανο σε πόλεμο. Το Ισραήλ δεν μπορεί χωρίς συνέπειες απλώς να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η Γαλλία απαιτεί από όλους να σεβαστούν τις υποχρεώσεις κατά μήκος της Μπλε Γραμμής", δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

"Θα ενεργήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα ακουστούν οι φωνές υπέρ της διπλωματίας, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία των αμάχων και την αποτροπή μιας περιφερειακής πυρκαγιάς. Δεν μπορούμε να έχουμε πόλεμο στον Λίβανο. Προτρέπουμε το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την κλιμάκωση και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο Ισραήλ », είπε.

«Η θέση της Γαλλίας από την πρώτη μέρα ήταν ότι καταδικάζουμε σθεναρά την άνευ προηγουμένου και τρομερή τρομοκρατική επίθεση που διεξήγαγε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Ζητούμε για άλλη μια φορά να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι – ανάμεσά τους και αρκετοί Γάλλοι συμπατριώτες» πρόσθεσε ο Μακρόν.

"Το Ισραήλ έχει νόμιμο δικαίωμα να προστατεύει τον λαό του και να αρνείται στη Χαμάς τα μέσα να τους επιτεθεί ξανά. Κανείς εδώ δεν θα μπορούσε να έχει υποστεί κάτι σαν την 7η Οκτωβρίου χωρίς να υπάρξουν συνέπειες. Ωστόσο, ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα έχει τραβήξει πάρα πολύ», είπε ο Μακρόν.

"Τα δεκάδες χιλιάδες θύματα αμάχων στην Παλαιστίνη δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για αυτό. Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι έχουν πεθάνει και τους θρηνούμε επίσης", είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.