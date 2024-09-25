Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ένοπλος κατέλαβε λεωφορείο - Ένας επιβάτης σκοτώθηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας - Δείτε βίντεο

Ο ύποπτος ανέβηκε στο λεωφορείο λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και η καταδίωξη κράτησε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες

Λεωφορείο ομηρία

Ένας επιβάτης λεωφορείου σκοτώθηκε σήμερα στο Λος Άντζελες, αφού ένας ένοπλος επιβιβάστηκε στο όχημα για να αρπάξει ομήρους και ακολούθησε μια εντυπωσιακή καταδίωξη από την αστυνομία στους δρόμους της πόλης.

Ο ύποπτος ανέβηκε στο λεωφορείο λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και η καταδίωξη κράτησε περίπου μία ώρα, εξήγησε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Στο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και μόνο δύο επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός κράτησε την ψυχραιμία του αν και οδηγούσε υπό την απειλή όπλου, ακολουθούμενος από δεκάδες περιπολικά.

Ο οδηγός «έδειξε απίστευτη αυτοκυριαρχία και σήμανε τον αθόρυβο συναγερμό για να ειδοποιήσει τις δυνάμεις της τάξης», είπε η Τζάνις Χαν, δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η αστυνομία έριξε στον δρόμο καρφιά για να σκάσουν τα λάστιχα του οχήματος, το οποίο τελικά σταμάτησε σε μια διασταύρωση, στο κέντρο της πόλης.

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων (SWAT) κρίθηκε αναγκαία επειδή ο ύποπτος παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, μαζί με τους ομήρους. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα και ανέβηκαν επάνω, χρησιμοποιώντας μη θανατηφόρα πυρομαχικά και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, ο ένας από τους επιβάτες τραυματίστηκε από σφαίρες και πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο δεύτερος επιβάτης και ο οδηγός δεν έπαθαν τίποτα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλά βίαια περιστατικά σε δημόσια μέσα μεταφοράς του Λος Άντζελες. Τον Μάρτιο, ένας ένοπλος κατέλαβε λεωφορείο και κάθισε στο τιμόνι. Αφού συγκρούστηκε με πολλά οχήματα, κατέληξε να σταματήσει σε ένα ξενοδοχείο. Τον Απρίλιο, μια γυναίκα πέθανε αφού την μαχαίρωσαν σε σταθμό του μετρό.

Πηγή: skai.gr

