Ένας επιβάτης λεωφορείου σκοτώθηκε σήμερα στο Λος Άντζελες, αφού ένας ένοπλος επιβιβάστηκε στο όχημα για να αρπάξει ομήρους και ακολούθησε μια εντυπωσιακή καταδίωξη από την αστυνομία στους δρόμους της πόλης.

Ο ύποπτος ανέβηκε στο λεωφορείο λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και η καταδίωξη κράτησε περίπου μία ώρα, εξήγησε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Video from overnight #pursuit involving a hijacked metro transit bus in downtown #LosAngeles - One passenger was killed by the armed suspect. The bus driver escaped without significant injury. pic.twitter.com/FUqmP0cdss — ANG News (@ANGNewsLA) September 25, 2024

Στο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και μόνο δύο επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός κράτησε την ψυχραιμία του αν και οδηγούσε υπό την απειλή όπλου, ακολουθούμενος από δεκάδες περιπολικά.

🇺🇸#US #LosAngeles #Hijacked: Hijacked MTA bus leads police on pursuit through downtown Los Angeles: Passenger killed in hijacking, pursuit of MTA bus in Los Angeles



One person was fatally shot when an MTA bus was hijacked and then pursued by police from South Los Angeles to… pic.twitter.com/erfw4a6c7n — worldnews24u (@worldnews24u) September 25, 2024

Ο οδηγός «έδειξε απίστευτη αυτοκυριαρχία και σήμανε τον αθόρυβο συναγερμό για να ειδοποιήσει τις δυνάμεις της τάξης», είπε η Τζάνις Χαν, δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η αστυνομία έριξε στον δρόμο καρφιά για να σκάσουν τα λάστιχα του οχήματος, το οποίο τελικά σταμάτησε σε μια διασταύρωση, στο κέντρο της πόλης.

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων (SWAT) κρίθηκε αναγκαία επειδή ο ύποπτος παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, μαζί με τους ομήρους. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα και ανέβηκαν επάνω, χρησιμοποιώντας μη θανατηφόρα πυρομαχικά και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, ο ένας από τους επιβάτες τραυματίστηκε από σφαίρες και πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο δεύτερος επιβάτης και ο οδηγός δεν έπαθαν τίποτα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλά βίαια περιστατικά σε δημόσια μέσα μεταφοράς του Λος Άντζελες. Τον Μάρτιο, ένας ένοπλος κατέλαβε λεωφορείο και κάθισε στο τιμόνι. Αφού συγκρούστηκε με πολλά οχήματα, κατέληξε να σταματήσει σε ένα ξενοδοχείο. Τον Απρίλιο, μια γυναίκα πέθανε αφού την μαχαίρωσαν σε σταθμό του μετρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.