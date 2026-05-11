Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ένα αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού έφτασε στο Γιβραλτάρ, σε μια σπάνια δημόσια αναφορά για την τοποθεσία ενός από τα πιο μυστικά οπλικά συστήματα των ΗΠΑ, μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε με έντονο τρόπο τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν.

Το αμερικανικό Ναυτικό ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για υποβρύχιο κλάσης Ohio με βαλλιστικούς πυραύλους, γνωστό και ως «boomer», μια πλατφόρμα stelth σχεδιασμένη για την εκτόξευση πυρηνικών κεφαλών.

«Η επίσκεψη στο λιμάνι καταδεικνύει τις δυνατότητες, την ευελιξία και τη διαρκή δέσμευση των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ», ανέφερε το Ναυτικό, προσθέτοντας ότι το υποβρύχιο έφτασε στο Γιβραλτάρ την Κυριακή.

«Τα υποβρύχια κλάσης Ohio αποτελούν μη ανιχνεύσιμα μέσα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από υποβρύχιο, παρέχοντας στις ΗΠΑ το πιο ανθεκτικό σκέλος της πυρηνικής τριάδας τους», αναφέρεται επίσης.

Το Πεντάγωνο σπανίως αποκαλύπτει τις τοποθεσίες αυτών των υποβρυχίων, οι οποίες θεωρούνται άκρως απόρρητες. Το Ναυτικό δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του υποβρυχίου που βρίσκεται στο Γιβραλτάρ.

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη νέα πρόταση του Ιράν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν», έγραψε. «Δεν μου αρέσει».

Ο Τραμπ πρόκειται να ταξιδέψει στην Κίνα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, του οποίου η χώρα διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.