Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στη σύνοδο Africa Forward στο Ναϊρόμπι, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε ομιλητή επί σκηνής για να επιπλήξει το κοινό λόγω της φασαρίας στην αίθουσα.

«Υπάρχει πλήρης έλλειψη σεβασμού», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στους παρευρισκόμενους, καλώντας όσους συζητούσαν μεταξύ τους να συνεχίσουν τις συνομιλίες εκτός αίθουσας ή σε διμερείς χώρους συναντήσεων.

French President Emmanuel Macron interrupted the Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya, to hush the crowd as artists and young speakers addressed the crowd, calling the noise 'a total lack of respect' https://t.co/PUpxw70qaL pic.twitter.com/Kfx8Y3wAcj — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο και ο Εμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να συζητούν με νέους για την τεχνολογία, τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την καινοτομία και το ψηφιακό μέλλον της Αφρικής.

Καθώς η φασαρία στην αίθουσα αυξανόταν την ώρα που μιλούσε ένας ομιλητής, ο Μακρόν ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και εξέφρασε την ενόχλησή του για τη διακοπή.

«Συγγνώμη, αλλά είναι αδύνατο να μιλάμε για τον πολιτισμό και να υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ, γεμάτοι έμπνευση, για να κάνουν μια ομιλία μέσα σε τέτοιο θόρυβο. Πρόκειται για πλήρη έλλειψη σεβασμού», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην Κένυα για τη σύνοδο Africa Forward, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 30 Αφρικανούς ηγέτες, στελέχη επιχειρήσεων και νέους επιχειρηματίες, καθώς η Γαλλία επιδιώκει να ενισχύσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς της με την αφρικανική ήπειρο.



Πηγή: skai.gr

