«Αγκάθι» οι πολεμικές αποζημιώσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν – Η ενόχληση Τραμπ και ο ρόλος του Πακιστάν

Δύο διπλωμάτες της Μέσης Ανατολής ανέφεραν στο Associated Press - υπό τον όρο της ανωνυμίας - ότι ένα από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι το αίτημα του Ιράν για αποζημιώσεις λόγω πολέμου.

Όπως σημείωσαν οι διπλωμάτες, παραδοσιακά, οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από την ηττημένη πλευρά και ο Τραμπ είναι επιφυλακτικός ως προς την εμφάνιση του όρου «αποζημιώσεις» στις ιρανικές προτάσεις, καθώς η αποδοχή του θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση της ήττας.

Ένας διπλωμάτης πρόσθεσε ότι το Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη σύναψη μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διατήρηση ενός ευρύτερου διαλόγου σχετικά με τα ανεπίλυτα ζητήματα.

Ο ίδιος διπλωμάτης ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ έχει την υποστήριξη άλλων χωρών της περιοχής και ότι ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρίσκονται σε επαφή με τις δύο πλευρές, καθώς και με κυβερνήσεις της περιοχής, προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση της εκεχειρίας, στον τερματισμό του πολέμου και στη συμφωνία των μερών για την πραγματοποίηση διαπροσωπικών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

