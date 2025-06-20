Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρωτοσέλιδο στην Βόρεια Κορέα: Πεντάδυμα γεννήθηκαν στην Πιονγιάνγκ - Δείτε φωτογραφίες 

Η έξοδος της οικογένειας από το μαιευτήριο είχε εθνικό, εορταστικό χαρακτήρα καθώς πρόκειται για την πρώτη γέννηση πεντάδυμων στη χώρα

βορεια κορεά

Μία γυναίκα στη Βόρεια Κορέα γέννησε στις 31 Ιανουαρίου 2025  πεντάδυμα στο Μαιευτήριο της Πιονγιάνγκ, τα οποία παρέμεναν όλους αυτούς τους μήνες υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. 

Εχθές, το ζευγάρι και τα μωρά τους – γερά και δυνατά πλέον - βρήκαν από το νοσοκομείο, εν μέσω θερμών συγχαρητηρίων από γιατρούς, νοσηλευτές και πολίτες της Πιονγιάνγκ. 

κορεα πενταδυμα

κορεα πενταδυμα

Η έξοδος της οικογένειας είχε εθνικό, εορταστικό χαρακτήρα, με το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν να δίνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός. 

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη γέννηση πεντάδυμων στη χώρα.

βορεια κορεα

βορεια κορεα πενταδυμα

βορεια κορεα πενταδυμα

βορεια κορεα πενταδυμα

Η μαμά με τα 5 μωρά της - 3 κορίτσια και 2 αγόρια - μεταφέρθηκε για φιλοξενία και φροντίδα στο «Σπίτι των Μωρών» στην Πιονγιάνγκ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα μωρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark