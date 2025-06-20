Μία γυναίκα στη Βόρεια Κορέα γέννησε στις 31 Ιανουαρίου 2025 πεντάδυμα στο Μαιευτήριο της Πιονγιάνγκ, τα οποία παρέμεναν όλους αυτούς τους μήνες υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Εχθές, το ζευγάρι και τα μωρά τους – γερά και δυνατά πλέον - βρήκαν από το νοσοκομείο, εν μέσω θερμών συγχαρητηρίων από γιατρούς, νοσηλευτές και πολίτες της Πιονγιάνγκ.

Η έξοδος της οικογένειας είχε εθνικό, εορταστικό χαρακτήρα, με το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν να δίνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη γέννηση πεντάδυμων στη χώρα.

Η μαμά με τα 5 μωρά της - 3 κορίτσια και 2 αγόρια - μεταφέρθηκε για φιλοξενία και φροντίδα στο «Σπίτι των Μωρών» στην Πιονγιάνγκ.

Πηγή: skai.gr

