Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν Βρετανοί πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ισραήλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για πλήρη απουσία στήριξης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή σχέδια εκκένωσης των πολιτών τους.

Όπως καταγγέλλουν, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, η βρετανική στάση χαρακτηρίζεται από αδιανόητη σύγχυση, καθώς συχνά εκδίδονται αντικρουόμενες οδηγίες, αφήνοντάς τους χωρίς σαφές σχέδιο αποχώρησης.

Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις, το υπουργείο εξωτερικών εξακολουθεί να καλεί τους Βρετανούς να παραμείνουν στο Ισραήλ και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, την ίδια στιγμή που έχει ήδη απομακρύνει τις οικογένειες των διπλωματών του από τη χώρα. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους Βρετανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ, οι οποίοι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τη χώρα τους, ενώ άλλοι υπήκοοι δυτικών κρατών λαμβάνουν ήδη συγκεκριμένη και ενεργή υποστήριξη, σημειώνουν οι Times.

Κυβερνητικές πηγές στο Λονδίνο πάντως εκφράζουν την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα άρει σύντομα την απαγόρευση πτήσεων, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή των Βρετανών πολιτών.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι «γίνεται τεράστια δουλειά στο παρασκήνιο σχετικά με τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης». Ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται για μια «ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση» και όλες οι συμβουλές και οδηγίες παραμένουν «υπό εξέταση».

Πηγή: skai.gr

