Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αποκάλυψε πως έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά.

Μιλώντας στο γαλλικό πολιτικό περιοδικό Le Point, δήλωσε: «Η κλινική όπου ξεκίνησα να δωρίζω σπέρμα πριν από 15 χρόνια για να βοηθήσω μια φίλη, με ενημέρωσε ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν συλληφθεί με αυτόν τον τρόπο, σε 12 διαφορετικές χώρες».

Ο Ντούροφ, ο οποίος δηλώνει «επίσημος πατέρας» έξι ακόμη παιδιών από τρεις διαφορετικές συντρόφους, ξεκαθάρισε ότι όλα του τα παιδιά –ανεξαρτήτως πώς έχουν αποκτηθεί– θα έχουν μερίδιο από την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 13,9 δισ. δολάρια.

«Όλα είναι παιδιά μου και όλα θα έχουν τα ίδια δικαιώματα! Δεν θέλω να σκοτώνονται μεταξύ τους όταν πεθάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι κανένα από τα παιδιά του δεν θα έχει πρόσβαση στην κληρονομιά για τα επόμενα 30 χρόνια. «Θέλω να ζήσουν σαν κανονικοί άνθρωποι, να χτίσουν μόνοι τους τη ζωή τους, να μάθουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να δημιουργούν, και να μην εξαρτώνται από έναν τραπεζικό λογαριασμό», είπε ο 40χρονος επιχειρηματίας.

Ο Ρώσος τεχνολογικός μεγιστάνας, που ζει αυτοεξόριστος, τόνισε ότι έχει ήδη συντάξει διαθήκη, αναγνωρίζοντας ότι η δουλειά του εγκυμονεί κινδύνους: «Η υπεράσπιση των ελευθεριών φέρνει πολλούς εχθρούς, ακόμη και μέσα σε ισχυρά κράτη».

Το Telegram, γνωστό για την έμφαση που δίνει στην ιδιωτικότητα και την κρυπτογράφηση, μετρά πλέον πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μηνιαίως.

Ο Ντούροφ αναφέρθηκε επίσης στις ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζει στη Γαλλία, όπου και συνελήφθη πέρυσι με την κατηγορία ότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την επαρκή εποπτεία της πλατφόρμας, προκειμένου να περιοριστεί η εγκληματικότητα.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε αδράνεια σε θέματα συνεργασίας με τις αρχές για υποθέσεις όπως διακίνηση ναρκωτικών, παιδική κακοποίηση και απάτες. Το Telegram έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τις κατηγορίες περί ανεπαρκούς ελέγχου.

«Οι κατηγορίες είναι εντελώς παράλογες. Επειδή οι εγκληματίες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας –όπως και πολλές άλλες–, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εμείς εγκληματίες», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

