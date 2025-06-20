Μετατρέποντας υπόγεια πάρκινγκ σε χειρουργεία, θαλάμους και καταφύγια, τα νοσοκομεία στο Ισραήλ συνεχίζουν να λειτουργούν και προσπαθώντας να προστατεύσουν ασθενείς και προσωπικό, ενώ παράλληλα να μη διακοπεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Μιλώντας από νοσοκομείο στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, η Νινέττα Αμαρίλιο, αιματολόγος στο ιατρικό κέντρο Sheba, περιγράφει στην ΕΡΤ την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, ειδικά μετά το ιρανικό πλήγμα στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά, με τουλάχιστον 70 τραυματίες.

«Τα νοσοκομεία έχουν οργανωθεί πάρα πολύ συστηματικά. Όλα τα υπόγεια πάρκινγκ έχουν μετατραπεί σε καταφύγια και χώρους θεραπείας. Οι ασθενείς είναι προστατευμένοι», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, όλα τα τμήματα του νοσοκομείου –από τα παιδιατρικά μέχρι τα νευρολογικά– έχουν μεταφερθεί στα υπόγεια, με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Τα τεράστια υπόγεια πάρκινγκ των νοσοκομείων έχουν πλέον μετατραπεί σε πρόχειρες αλλά οργανωμένες ιατρικές μονάδες πραγματοποιώντας ακόμη και τα χειρουργεία.

Ωστόσο, η ίδια τονίζει πως η δουλειά κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολη. Η μεταφορά εξειδικευμένων τμημάτων, όπως αυτό των καρκινοπαθών, σε αυτοσχέδιες υπόγειες δομές αποτελεί τεράστια πρόκληση για το ιατρικό προσωπικό.

Όμως παρά τις δυσκολίες, το προσωπικό παραμένει στις θέσεις του. «Οι ασθενείς δεν σταματούν, τα διαγνωστικά δεν σταματούν, οι εξετάσεις δεν σταματούν», επισημαίνει η γιατρός.

Πηγή: skai.gr

