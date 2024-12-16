Αναταράξεις στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν προκαλέσει οι ενδείξεις πως ένας Κινέζος «κατάσκοπος» ήταν πολύ κοντά στον πρίγκιπα Άντριου, ως έμπιστός του και ασκούσε επιρροή στην ελίτ.

Ο φερόμενος ως κατάσκοπος, είναι γνωστός μόνο ως H6 και του είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα για πρώτη φορά το 2023 καθώς θεωρήθηκε πως ήταν ύποπτος για «μυστική δραστηριότητα» για τον λογαριασμό του Πεκίνου.

Η υπόθεση επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο αφού ο H6 κατήγγειλε ότι ο αποκλεισμός του από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν παράνομος και προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή Προσφυγών Μετανάστευσης (SIAC).

Την περασμένη εβδομάδα, το δικαστήριο στο Λονδίνο επικύρωσε την απαγόρευση και έκρινε ότι η τότε υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Σουέλα Μπρέιβερμαν είχε το «δικαίωμα να συμπεράνει πως αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Βρετανοί βουλευτές εκφράζουν μετά την αποκάλυψη ανησυχία για το επίπεδο πρόσβασης που φέρεται να απέκτησε ο επιχειρηματίας, αφού δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συναντήθηκε με τους πρώην πρωθυπουργούς Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι.

Το Sky News έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για τον φερόμενο πράκτορα της Κίνας.

Ποιος είναι ο Η6;

Ο Η6 είναι ένας 50χρονος Κινέζος υπήκοος που εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στην Κίνα πριν πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και δημιούργησε τη δική του επιχείρηση.

Φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (KKK) και του Τμήματος Εργασίας του Ενιαίου Μετώπου - ενός βραχίονα του ΚΚΚ που λέγεται πως χρησιμοποιείται για να επηρεάζει ξένες οντότητες.

Οι δικαστές πληροφορήθηκαν πως σε μια ενημέρωση για την υπουργό Εσωτερικών τον Ιούλιο του 2023, αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο H6 ήταν σε θέση να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και ανώτερων Κινέζων αξιωματούχων «που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για σκοπούς πολιτικής παρέμβασης».

Ανέφεραν επίσης ότι ο H6 είχε υποβαθμίσει τη σχέση του με το κινεζικό κράτος, η οποία, σε συνδυασμό με τη σχέση του με τον Άντριου, αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τρεις δικαστές επισήμαναν στις 12 Δεκεμβρίου ότι ο H6 απολάμβανε μια ιδιωτική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, την «δεύτερη πατρίδα» του επιχειρηματία. Είχε κοινωνικό στάτους, σπίτι και επιχειρηματικά συμφέροντα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ θεωρείτο και έμπιστος του πρίγκιπα.

Η σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο Άντριου με τον H6, αλλά σε δήλωση που εξέδωσε ο πρίγκιπας την Παρασκευή ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω «επίσημων διαύλων». Μάλιστα, πιστεύεται ότι ήρθαν τόσο κοντά που ο H6 προσκλήθηκε σε βασιλικό πάρτι γενεθλίων το 2020. Επίσης, επισκέφθηκε δύο φορές το παλάτι του Μπάκιγχαμ καθώς και το παλάτι του Αγίου Ιακώβου και το κάστρο του Ουίνδσορ μετά από πρόσκληση του Άντριου σύμφωνα με τους Times.

Ο H6 ενημερώθηκε επίσης από τον βοηθό του Άντριου, Ντομινίκ Χαμπσάιρ, πως είχε το ελεύθερο να ενεργεί εκ μέρους του πρίγκιπα όταν συναλλάσσεται με πιθανούς επενδυτές στην Κίνα.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και μια επιστολή από τον Μάρτιο του 2020 του Χαμπσάιρ, - που αναφερόταν στην πρόσκληση για τα γενέθλια του πρίγκιπα. Αυτή βρέθηκε στις συσκευές του H6 όταν τον σταμάτησαν σε λιμάνι τον Νοέμβριο του 2021.

Ο σύμβουλος ανέφερε στην επιστολή: «Ελπίζω να σας είναι σαφές πού βρίσκεστε με τον εντολέα μου (πρίγκιπα Άντριου) και την οικογένειά του. Δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμάτε τη δύναμη αυτής της σχέσης... Εκτός από τους στενότερους εσωτερικούς έμπιστους του, κάθεστε στην κορυφή ενός δέντρου στο οποίο πολλοί, πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να βρίσκονται».

Οι δικαστές που επικύρωσαν την απαγόρευση εισόδου του H6 στη χώρα υποστήριξαν ότι ο πρίγκιπας θα μπορούσε να έχει καταστεί «ευάλωτος» λόγω της επιρροής του.

Αρκετά μέσα αναφέρουν πως ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τους δεσμούς του αδελφού του με τον φερόμενο ως κατάσκοπο.

Θα κατονομαστεί ο H6;

Ο φερόμενος ως Κινέζος κατάσκοπος είναι γνωστός μόνο ως H6 λόγω του ό,τι το δικαστήριο έχει χορηγήσει προσωρινή εντολή ανωνυμίας που προστατεύει την ταυτότητά του.

Ωστόσο, ορισμένοι βουλευτές ζητούν την άρση της εντολής αυτής. Ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να κάνει χρήση του κοινοβουλευτικού απορρήτου - το οποίο παρέχει νομική ασυλία στους βουλευτές - για να κατονομάσει τον φερόμενο ως πράκτορα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Παράλληλα, ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών Ίαν Ντάνκαν Σμιθ ανέφερε πως προτίθεται να καταθέσει επείγουσα ερώτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την επιρροή που έχει το Τμήμα Εργασίας του Ενιαίου Μετώπου, της ομάδας που θεωρείται ότι συνδέεται με τον H6.

Ο ίδιος επισήμανε στην εφημερίδα The Guardian ότι θα προσπαθήσει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση σχετικά με το σύστημα καταγραφής ξένης επιρροής (FIRS), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη Βρετανία από την κρυφή επιρροή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

Και ο Τομ Τούγκεντχατ, πρώην υπουργός ασφαλείας των Συντηρητικών, κάλεσε επίσης τους Εργατικούς να συνεχίσουν την εφαρμογή του FIRS. Δήλωσε στο Sky News ότι η υπόθεση αυτή είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «βλέπει ένα μοτίβο» προσπαθειών επηρεασμού ή αλλαγής της βρετανικής πολιτικής και προσπαθειών κλοπής οικονομικών μυστικών και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι λέει η Κίνα;

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι είναι «τόσο πρόθυμοι» να επινοούν «ιστορίες με κατασκόπους υπέρ της Κίνας». «Πρόκειται και πάλι για μια τυπική περίπτωση του κλέφτη που φωνάζει "πιάστε τον κλέφτη"», πρόσθεσε.

«Σκοπός τους είναι να συκοφαντήσουν την Κίνα και να σαμποτάρουν τις συναλλαγές μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το καταδικάζουμε έντονα αυτό», υπογράμμισε.

Επισήμανε επίσης πως το Πεκίνο «προσπαθεί να φέρει κοντά διάφορα πολιτικά κόμματα και ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, εθνοτικές ομάδες και οργανώσεις για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ του ΚΚΚ και ανθρώπων που δεν είναι μέλη του».

Πηγή: skai.gr

