Νέο σκάνδαλο για τον πρίγκιπα Άντριου: Στο στόχαστρο της ΜΙ5 τα οικονομικά του - Μυστήριο με «Κινέζο κατάσκοπο»

Ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας βρίσκεται στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις ότι ένας συνεργάτης του, επιχειρηματίας κατηγορείται ότι είναι Κινέζος κατάσκοπος.

Σύμφωνα με το Reuters, σε δικαστική απόφαση την Πέμπτη, αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας, γνωστός ως H6, είχε αποκλειστεί από τη Βρετανία για λόγους εθνικής ασφάλειας, επειδή οι αρχές υποψιάζονταν ότι εργαζόταν κρυφά για το Πεκίνο για να δημιουργήσει στενές επαφές με εξέχουσες βρετανικές προσωπικότητες.

Αργά την Παρασκευή, ο Άντριου, ο δούκας της Υόρκης, εξέδωσε μια δήλωση στο BBC και σε άλλα μέσα ενημέρωσης στην οποία ανέφερε ότι «διέκοψε κάθε επαφή» με το άτομο, που περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα ως «στενός έμπιστος».

«Ο δούκας συνάντησε το άτομο μέσω της επίσημης οδού, χωρίς να έχει συζητηθεί τίποτα ευαίσθητου χαρακτήρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, τα ερωτήματα για την υπόθεση συνέχισαν να κυριαρχούν στα βρετανικά πρωτοσέλιδα και στις εκπομπές ειδήσεων.

Η εφημερίδα Daily Telegraph ανέφερε ότι η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI5 ερευνούσε τα κινεζικά χρήματα που δόθηκαν στον Άντριου, ενώ οι Times ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας είχε προσκαλέσει τον επιχειρηματία στα βασιλικά κτήματα του Buckingham Palace, του St James's Palace και του Windsor Castle.

Η Mirror ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε ενημερωθεί από την MI5 και ήταν «πραγματικά εξοργισμένος» από την κατάσταση. Μια βασιλική πηγή είπε στο Reuters ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενημερώθηκαν για την κατάσταση με τους κατάλληλους τρόπους και τις κατάλληλες συγκυρίες.

Ο 64χρονος πρίγκιπας είναι όγδοος στη διαδοχή του θρόνου και υπήρξε πρεσβευτής του ΗΒ για θέματα εμπορίου μεταξύ 2001-11. Υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019, αφού αποκαλύφθηκε η φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον επιχειρηματία που κατηγορήθηκε για σωματεμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή. Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του, αλλά το 2022 η βασιλική οικογένεια του στέρησε τους στρατιωτικούς τίτλους του και τις βασιλικές πατρωνίες.

Πηγή: skai.gr

