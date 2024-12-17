Τραμπ: Το Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αρνείται την ακύρωση της καταδίκης του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δοκίμασε χθες Δευτέρα ήττα στη συνεχιζόμενη μάχη του για να ακυρωθεί η μόνη καταδίκη του για ποινική υπόθεση - για απάτη συνδεόμενη με την πληρωμή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιλες - καθώς δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε την προσφυγή του εκλεγμένου προέδρου, που επικαλείται προεδρική ασυλία.

Ο Τραμπ καταδικάστηκε για την απόκρυψη της πληρωμής 130.000 δολαρίων πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 στην Στόρμι Ντάνιελς για την εξαγορά της σιωπής της σχετικά με σεξουαλική συνεύρεσή τους δέκα χρόνια νωρίτερα.

Η απόφαση της ποινής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και ο ίδιος αρνείται πάντα πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την ηθοποιό.

Συνήγοροι του Τραμπ επικαλέστηκαν την προεδρική ασυλία και ζήτησαν να ακυρωθεί η καταδίκη του εντολέα τους (την 30ή Μαΐου). Επιχειρηματολόγησαν ότι αποδεικτικά στοιχεία και καταθέσεις δεν θα έπρεπε να παρουσιαστούν στη δίκη καθώς συνδέονταν με τα «επίσημα καθήκοντα» του πελάτη τους.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν όμως αποφάνθηκε πως οι ενέργειες για τις οποίες καταδικάστηκε ο μεγιστάνας δεν είχαν σχέση με τα προεδρικά του καθήκοντα κι άρα δεν καλύπτονται από προεδρική ασυλία.

Έκρινε πως ακόμη κι αν κάποια από τα τεκμήρια χρησιμοποιήθηκαν αδίκως, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, με δεδομένες «τις ατράνταχτες αποδείξεις ενοχής» του κατηγορουμένου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε σε αυτήν την υπόθεση για «λογιστική απάτη με επιβαρυντικές περιστάσεις προκειμένου να αποκρυφτεί συνωμοσία με σκοπό να αλλοιωθεί» το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016. Η απαγγελία της ποινής του έχει αναβληθεί επανειλημμένα.

Μάχη να μην επιβληθεί «ποινή φυλάκισης»

Μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οι δικηγόροι του υπέβαλαν νέα προσφυγή, επικαλούμενοι την ιδιότητα του εκλεγμένου προέδρου, που χαρακτήρισαν ασυμβίβαστη με την ετυμηγορία.

Ο δικαστής κάλεσε στις αρχές του μήνα τα μέρη να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους επ’ αυτής. Δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Η κατηγορούσα αρχή αντιτίθεται στην ακύρωση της καταδίκης, αλλά δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει «διευθετήσεις» ώστε η ποινική υπόθεση να μη «βαρύνει» στη δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ πρότεινε έτσι στον δικαστή να μην επιβληθεί «ποινή φυλάκισης» στον Ντόναλντ Τραμπ, ή να του επιβληθεί ποινή «με αναστολή κατά την διάρκεια της θητείας του» στο αξίωμα του προέδρου, που είναι τετραετής, δηλαδή ως τον Ιανουάριο του 2029.

Από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις που αντιμετώπιζε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή είναι η μοναδική για την οποία διεξήχθη δίκη του υποψήφιου πριν από τις προεδρικές εκλογές που κέρδισε — σενάριο άνευ προηγουμένου στην αμερικανική ιστορία.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ ζήτησε —το αίτημα έγινε δεκτό— να τερματιστούν οι ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις για τις παράνομες προσπάθειες του κ. Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και για το ότι είχε διατηρήσει στην κατοχή του απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα μετά την αποχώρησή του από την προεδρία το 2021.

Έπειτα από διαβουλεύσεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξε πως η πολιτική του μετά το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ το 1973, που προβλέπει πως δεν ασκείται ποινική δίωξη σε πρόεδρο εν ενεργεία, «έχει εφαρμογή σε αυτή την κατάσταση» άνευ προηγουμένου, εξήγησε ο κ. Σμιθ.

Συμπέρασμα που «δεν εξαρτάται» από τη βαρύτητα των αδικημάτων, πόσο ισχυρό είναι το κατηγορητήριο ή το φόντο της δίωξης, διευκρίνισε.

Στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), όπου ο κ. Τραμπ αντιμετώπιζε μαζί με άλλα 14 πρόσωπα ποινική δίωξη για παρόμοια υπόθεση —απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020—, η υπεράσπιση του Ρεπουμπλικάνου απαίτησε από την πολιτειακή δικαιοσύνη να δηλώσει αναρμοδιότητα, καθώς «είναι πλέον ο εκλεγμένος πρόεδρος και προσεχώς θα είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ».

