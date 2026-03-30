Πάσχα μετ’ εμποδίων φέτος στην Ιερουσαλήμ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως κατά τη γιορτή της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας διεθνείς διπλωματικές επικρίσεις.

Η απόφαση αυτή ήταν η πρώτη που απαγόρευσε την είσοδο στον Πατριάρχη από το Λατινικό Πατριαρχείο, ενώ η αστυνομία επικαλέστηκε ειδικά μέτρα πολιτικής άμυνας λόγω του πολέμου κατά του Ιράν που περιορίζουν δημόσιες συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους άνω των 50 ατόμων.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν αποκλείσει την είσοδο του κοινού σε σημαντικά Ιερά Προσκυνήματα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως το Τείχος των Δακρύων, το Τέμενος Αλ-Άκσα και τον Ναό της Αναστάσεως, λόγω απειλών από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και έλλειψη καταφυγίων στους χώρους αυτούς.

Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως προκάλεσε διεθνείς διπλωματικές επικρίσεις.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Η χθεσινή απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον προκαθήμενο του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως, συνοδευόμενος από πομπή κληρικών και καθολικών πιστών που γιόρταζαν την Κυριακή των Βαΐων ενόψει του Καθολικού Πάσχα, προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας παγκοσμίως, συνοδεύθηκε από έντονες επικριτικές δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς από πλήθος δημοσιευμάτων σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Στη σχετική δημόσια διαμαρτυρία που εξέδωσε χθες το Λατινικό Πατριαρχείο τονίσθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ουδέποτε κατά το παρελθόν δεν απαγορεύθηκε από τις τοπικές αστυνομικές αρχές η είσοδος του Λατίνου Πατριάρχη στον Ναό της Αναστάσεως.

Πηγή: Deutsche Welle

Από την άλλη, η ισραηλινή αστυνομία επικαλέστηκε τα ειδικά μέτρα της στρατιωτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, που εφαρμόζονται από την πρώτη μέρα του πολέμου κατά του Ιράν και που απαγορεύουν δημόσιες συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους για περισσότερα από 50 άτομα. Ειδικότερα, από την έναρξη του πολέμου, που διανύει σήμερα την 31η του ημέρα, οι ισραηλινές αρχές έχουν αποκλείσει από το ευρύ κοινό την είσοδο στα Ιερά Προσκυνήματα όλων ανεξαιρέτως των θρησκειών που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα το Τείχος των Δακρύων, το Τέμενος Αλ-Άκσα και τον Ναό της Αναστάσεως. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία όχι μόνο κατόπιν των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα πυραυλικά θραύσματα να προκαλέσουν υλικές ζημιές ακόμα και εντός της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, λίγα μέτρα μακριά από τα συγκεκριμένα προσκυνήματα, αλλά και επειδή στους τρεις αυτούς χώρους δεν υπάρχουν καταφύγια.Αναμένονται τα νέα μέτρα ασφαλείας για το φετινό ΠάσχαΩστόσο, η έντονη διαμαρτυρία του Λατινικού Πατριαρχείου στην πραγματικότητα τόνισε την μεγάλη καθυστέρηση των ισραηλινών αρχών να καθορίσουν με ποιον ακριβώς τρόπο θα πραγματοποιηθούν οι λειτουργίες στον Ναό της Αναστάσεως, όχι μόνο ενόψει του Καθολικού Πάσχα, αλλά και του Ορθόδοξου που θα εορτασθεί τις επόμενες εβδομάδες, τη στιγμή μάλιστα που για τον Καθολικό Χριστιανικό κόσμο η Μεγάλη Εβδομάδα έχει ήδη αρχίσει.Τις διεθνείς αντιδράσεις προσπάθησε να διασκεδάσει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «μόλις πληροφορήθηκε το επεισόδιο κάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις να αφήσουν τον Λατίνο Πατριάρχη να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως», πλην όμως η αστυνομική απόφαση είχε ήδη εφαρμοστεί. Ωστόσο, φαίνεται πως η χθεσινή δυσάρεστη εξέλιξη εν τέλει κινητοποίησε τις τοπικές αρχές και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (30/3) η ισραηλινή αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι «έχει συμφωνηθεί ειδικό πλαίσιο μέτρων με την τοπική καθολική εκκλησία», χωρίς ωστόσο να γνωστοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες.Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη της ισραηλινής αστυνομίας με εκπροσώπους όλων των χριστιανικών δογμάτων της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις ως προς τους περιορισμούς που θα εφαρμοστούν φέτος κατά την πραγματοποίηση των λειτουργιών στον Ναό της Αναστάσεως το φετινό Πάσχα, τόσο των Καθολικών, όσο και των Ορθοδόξων.

