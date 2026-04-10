Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί της Παρασκευής «εξέφρασαν την ανησυχία τους για σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας που σημειώθηκαν στον Λίβανο».

Όπως τονίζει το Al Jazeera, αυτά τα σχόλια είναι σημαντικά επειδή το Πακιστάν — το οποίο μεσολάβησε στην εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν — δήλωσε ότι η εκεχειρία καλύπτει τον Λίβανο, έναν ισχυρισμό που αντικρούεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Ισραήλ ξεκίνησε την πιο εντατική εκστρατεία βομβαρδισμού του πολέμου εναντίον του Λιβάνου την Τετάρτη, ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα αναφέρει το αραβικό δίκτυο.

Η Γαλλία, ωστόσο, επιμένει ότι η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο. Ο Νταρ και ο Μπαρό «υπογράμμισαν τη σημασία της απόλυτης εφαρμογής και του σεβασμού της εκεχειρίας» στη συνομιλία τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε ωστόσο ότι οι μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αποτελούν την «κύρια ζώνη μάχης» του στρατού.

Ισλαμαμπάντ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο

Στο μεταξύ, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν επικρατεί ασυνήθιστη ησυχία, καθώς οι αρχές θέτουν σε «καραντίνα» το Ισλαμαμπάντ ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση μιας διαρκούς εκεχειρίας μετά από εβδομάδες πολέμου. Οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, έχουν στηθεί σημεία ελέγχου σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και η διήμερη αργία κρατά τους κατοίκους στα σπίτια τους. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, με επιπλέον στρατεύματα και αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλο το Ισλαμαμπάντ.

DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 received a phone call today from Foreign Minister of France, Jean-Noël Barrot @jnbarrot.



FM Barrot congratulated Pakistan on its role in securing the initial ceasefire agreement and expressed support for Pakistan's continued… — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 10, 2026

