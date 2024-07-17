Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της αποστολής της τεχνητής προβλήτας σε ακτή της Γάζας, σηματοδοτώντας τον επίλογο μιας προβληματικής προσπάθειας για την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζονταν για τον άμαχο πληθυσμό του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Αφότου την εγκατέστησε πριν από δυο μήνες ο αμερικανικός στρατός, η πλωτή υποδομή απασχόλησε περισσότερο εξαιτίας των προβλημάτων της, σε θεαματική αντίθεση με την επίσημη ρητορική στην Ουάσιγκτον, όπου παρουσιαζόταν ως πηγή ελπίδας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας που λιμοκτονούν.

Παρότι κόστισε περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια, το τεχνητό λιμάνι αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτο στις άσχημες καιρικές συνθήκες και αποσπάστηκε από την ακτή αρκετές φορές αφότου εγκαταστάθηκε αρχικά, στα μέσα Μαΐου. Η προβλήτα υπέστη ζημιές και χρειάστηκε να ρυμουλκηθεί επανειλημμένα στο ισραηλινό λιμάνι Ασντότ για επισκευές.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, έλαβε την απόφαση για την κατασκευή αυτού του τεχνητού λιμανιού στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που είχε επιβάλει ο ισραηλινός στρατός στις δια ξηράς παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

