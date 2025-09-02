Το ΝΑΤΟ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη» την παρεμβολή στα σήματα GPS και η συμμαχία εργάζεται «μέρα νύχτα» για να αποτρέψει αυτή την παρεμβολή, ώστε να διασφαλίσει ότι «δεν θα το ξαναγίνει», δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος ερωτήθηκε για την παρεμβολή στο σύστημα GPS του αεροπλάνου της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Κυριακή, ενώ ταξίδευε προς τη Βουλγαρία, ένα περιστατικό στο οποίο υπήρχαν υποψίες για ρωσική παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιστατικό δήλωσαν στους Financial Times ότι αντιμετωπίζεται ως ύποπτη ρωσική παρέμβαση.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε χθες το μεσημέρι ότι το σύστημα πλοήγησης του αεροπλάνου δέχθηκε παρεμβολή και πρόσθεσε πως το περιστατικό διερευνάται. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Βουλγαρία ανέφερε στην Κομισιόν πως υποψιάζεται ότι το περιστατικό ήταν «κατάφωρη παρέμβαση» από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των NYT, «το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε». Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα πριν ο πιλότος αποφασίσει να προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος περιέγραψε τη διακοπή ως «αναμφισβήτητη παρέμβαση».

Η διακοπή συνδέεται με παρεμβολές στο GPS, μια πρακτική που εμποδίζει ή παραμορφώνει τη δορυφορική πλοήγηση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές στα GPS που συνδέονται με τη Ρωσία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους στην αεροπορία.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που συνορεύουν με τη Ρωσία, επηρεάζοντας όχι μόνο τα αεροσκάφη αλλά και τα πλοία και τα πολιτικά συστήματα πλοήγησης.

Η φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία στη Φιλιππούπολη για να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφτεί ένα αμυντικό εργοστάσιο.

Μιλώντας στη Βουλγαρία, είπε: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η Βουλγαρία υπήρξε βασικός Ευρωπαίος προμηθευτής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, αρχικά στέλνοντας εξοπλισμό της σοβιετικής εποχής και αργότερα παρέχοντας πυροβολικό και αμυντικά προϊόντα από τη βιομηχανία της.

Η φον ντερ Λάιεν έφυγε από τη Βουλγαρία με το ίδιο αεροσκάφος χωρίς άλλο απρόοπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.