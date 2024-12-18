Netflix: Πρόστιμο για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από την αρμόδια ολλανδική αρχή

Πρόστιμο ύψους 4,75 εκατομμυρίων ευρώ στο Netflix επέβαλε η ολλανδική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για παραβιάσεις δεδομένων πελατών.



Η έρευνα δείχνει ότι το Netflix δεν ενημέρωσε τους πελάτες με ικανοποιητικά σαφήνεια στη δήλωση απορρήτου του σχετικά με τι έκανε με τα δεδομένα τους την περίοδο μεταξύ 2018 και 2020, ανέφερε σε δήλωσή της την Τετάρτη η Ολλανδική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.



«Επιπλέον, οι πελάτες δεν έλαβαν επαρκείς πληροφορίες όταν ρώτησαν το Netflix ποια δεδομένα συλλέγει η εταιρεία για αυτούς», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή.



Η αρχή διευκρίνισε ότι έκτοτε το Netflix ενημέρωσε έκτοτε τη δήλωση απορρήτου του και βελτίωσε την παροχή πληροφοριών.

«Έχουμε συνεργαστεί με την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και εξελίξαμε προληπτικά τις πληροφορίες απορρήτου μας για να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια στα μέλη μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix. «Διαφωνούμε με αυτήν την απόφαση».



Τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης δεδομένων, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για το απόρρητο και μια σειρά προστίμων έχουν ενισχύσει το προφίλ της ολλανδικής αρχής σχολιάζει το Bloomberg.



Τα «πρόστιμα είναι απαραίτητα. Κάνουν τις εταιρείες να προσέχουν», δήλωσε ο Aleid Wolfsen, πρόεδρος της ολλανδικής αρχής προστασίας δεδομένων, σε συνέντευξή του στη Χάγη την περασμένη εβδομάδα. «Αν δεν χρησιμοποιείς το ραβδί, δεν σε ακούν και δεν σε παίρνουν στα σοβαρά όταν πρόκειται για την πρόληψη ή την παροχή καθοδήγησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η εποπτική αρχή επέβαλε φέτος πρόστιμο-ρεκόρ 290 εκατομμυρίων ευρώ στην Uber Technologies επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα των οδηγών, την υψηλότερη ποινή που έχει επιβάλει ποτέ σε μια εταιρεία.



«Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν τόσα προσωπικά δεδομένα για ανθρώπους και μερικές φορές τα ανταλλάσσουν παράνομα με άλλες», είπε ο Wolfsen.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.