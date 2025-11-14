Η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών διαπίστωσε ότι εκτός από την κινεζική εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein, πέντε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες πωλούν παράνομα προϊόντα στη Γαλλία, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου.

Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι οι εταιρείες AliExpress και Joom πουλούσαν παιδικές κούκλες του σεξ, ενώ όπλα όπως σιδερογροθιές και μαχαίρια ήταν διαθέσιμα στα Wish, Temu και eBay, δήλωσε ο εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας άρθρο της εφημερίδας Le Parisien.

Διαπίστωσε επίσης ότι οι Wish, Temu και Amazon με έδρα τις ΗΠΑ, δεν κατάφεραν να φιλτράρουν τους ανήλικους αγοραστές από το περιεχόμενο για ενηλίκους, είπε.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας, Σερζ Παπέν παρέπεμψε τις πλατφόρμες σε εισαγγελείς και θα προσκαλέσει τους υπουργούς Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι για να συζητήσουν το θέμα.

Η ευρεία γαλλική καταστολή των μεγάλων ξένων εταιρειών του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί μια προσπάθεια προστασίας των τοπικών λιανοπωλητών που αισθάνονται ότι απειλούνται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό φθηνότερων και καλύτερα διαφημιζόμενων προϊόντων στην επικράτειά τους.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες της ΕΕ περιλαμβάνουν την απόφαση της Πέμπτης για τελωνειακούς δασμούς σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην Ένωση, με στόχο την καταπολέμηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών καταφέρθηκε κατά της Shein όταν δήλωσε ότι είχε εντοπίσει αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας, παράνομα μαχαίρια, φάρμακα, και άλλα παράνομα προϊόντα προς πώληση στην κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα.

Στη συνέχεια, εισαγγελέας στη Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για τη Shein, καθώς και για τις Temu, AliExpress και Wish, για διάφορες πιθανές παραβιάσεις κανόνων.

Μετά την αναταραχή που προκλήθηκε για την αγορά της Shein, η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία αποκλεισμού της πλατφόρμας στη χώρα, με τον υπουργό Οικονομικών Ρολάν Λεσούρ να απειλεί να αναστείλει πλήρως τη λειτουργία της ιστοσελίδας στη Γαλλία εάν συνεχίσουν να εντοπίζονται προς πώληση απαγορευμένα προϊόντα.

Πριν από μια εβδομάδα, αφού η Shein είχε αποσύρει όλα τα παράνομα προϊόντα από τον ιστότοπό της, η κυβέρνηση ανέστειλε τη διαδικασία αποκλεισμού της Shein και δήλωσε ότι ερευνά και άλλες πλατφόρμες.

Πηγή: skai.gr

