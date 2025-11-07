Γαλλία: Η Shein έλαβε έγκριση να επαναλάβει τη λειτουργία της μετά την απόσυρση όλων των παράνομων προϊόντων

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε την Παρασκευή στην κινεζική Shein να επαναλάβει τη λειτουργία της στη Γαλλία, αφού απέδειξε ότι απέσυρα όλα τα παράνομα προϊόντα από τις πλατφόρμες της, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Shein θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι όλες οι δικαστικές έρευνες εναντίον της εταιρείας συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

