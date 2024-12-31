Το Πουέρτο Ρίκο υπέστη μια σειρά εκτεταμένων διακοπών ρεύματος την Τρίτη που άφησαν στο σκοτάδι 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους, περίπου το 80% ολόκληρου του νησιού.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας έμειναν χωρίς ρεύμα σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ από τις 5:30 π.μ. λόγω ενός προβλήματος υποδομής σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη νότια ακτή του νησιού, δήλωσε η ενεργειακή εταιρεία LUMA σε μια ενημέρωση στο X.

Η LUMA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το σφάλμα φαίνεται να είναι ένα υπόγειο καλώδιο και ότι συνεργάζεται με εταίρους για την επανεκκίνηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού.

«Η LUMA θα αποκαταστήσει την ισχύ στους πελάτες σε φάσεις. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επανατροφοδότησης ορισμένων πελατών, με την πλήρη διαδικασία αποκατάστασης να διαρκεί από 24 έως 48 ώρες, όπως το επιτρέπουν οι συνθήκες», δήλωσε η εταιρεία.

Ο Josue Colon, διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πουέρτο Ρίκο, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι ένα πρόβλημα με μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος στο νότο προκάλεσε ένα «φαινόμενο καταρράκτη» που οδήγησε σε αστοχία πολλών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Είπε ότι θα χρειαζόταν «μεγάλο μέρος της ημέρας» για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Ο κυβερνήτης του νησιού, Pedro Pierluisi, δήλωσε στο X ότι ήταν σε επαφή με την LUMA και την ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία Genera PR.

«Απαιτούμε απαντήσεις και λύσεις τόσο από την LUMA όσο και από την Genera, που πρέπει να επισπεύσουν την επανεκκίνηση των μονάδων παραγωγής εκτός της περιοχής του ρήγματος και να ενημερώνουν δεόντως τον κόσμο για τα μέτρα που λαμβάνουν για την αποκατάσταση της υπηρεσίας σε όλο το νησί», είπε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín είπε ότι λειτουργεί με γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ότι οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.

Οι διακοπές ρεύματος είναι ένα απογοητευτικά συχνό φαινόμενο για πολλούς Πορτορικανούς. Μια σειρά από μπλακ άουτ το καλοκαίρι προκάλεσε διαδηλώσεις και οδήγησε τον δήμαρχο του Σαν Χουάν Μιγκέλ Ρομέρο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αυτές οι διαμαρτυρίες οδήγησαν στο να αναλάβει η αμερικανική Genera PR τη διαχείριση των προηγούμενων κρατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι είναι κατά μέσο όρο 45 ετών - διπλάσια ηλικία από αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ - και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα.

Περισσότεροι από 700.000 πελάτες έμειναν χωρίς ρεύμα στο Πουέρτο Ρίκο τον Αύγουστο, όταν η τροπική καταιγίδα Ερνέστο έπληξε το νησί.

Πηγή: skai.gr

