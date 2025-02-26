Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο Μίντγουέι του Ιλλινόις όταν αεροσκάφος 737 της Southwest Airlines, που εκτελούσε την πτήση SWA2504 από την Ομάχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ προς το Σικάγο, αναγκάστηκε σε άμεσο «go-around» λόγω ενός άλλου αεροσκάφους το οποίο διέσχιζε εκείνη τη στιγμή κάθετα τον διάδρομο προσγείωσης.

Ο πιλότος, λίγο πριν το αεροσκάφος ακουμπήσει στο διάδρομο, αντελήφθη ότι υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον ίδιο διάδρομο. Με ψυχραιμία και γρήγορα αντανακλαστικά, επέλεξε να εκτελέσει ελιγμό «go-around» (απογείωση κατά τη διάρκεια της προσγείωσης), ανεβάζοντας ξανά το αεροσκάφος στον αέρα και αποτρέποντας πιθανή τραγωδία.

Δεν έχει γίνει γνωστό το αν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει την άδεια στο αεροσκάφος 737 για προσγείωση, αλλά φαίνεται πως υπήρξε συντονιστικό λάθος. Το άλλο αεροσκάφος παρέμενε στον διάδρομο προσγείωσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση.

Το περιστατικό έφερε στο μυαλό την πρόσφατη σύγκρουση στον αέρα μεταξύ του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines και του στρατιωτικού ελικοπτέρου ενώ πλησίαζαν στους διαδρόμους προσγείωσης, στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

#Εκτακτο

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο Midway του Illinois, όταν α/φος 737 της Southwest Airlines,που εκτελούσε την πτήση SWA2504 απο την Omaha,Nebraska για το Chicago,αναγκάστηκε σε άμεσο go around λόγω α/φους που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή κάθετα τον διάδρομο απο/προσγείωσης. pic.twitter.com/ZuKGA01cld — Leonidas ToEat ♎☘🇬🇷🇬🇧 (@AnAthenianToLDN) February 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.