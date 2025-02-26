Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο του Ιλλινόις: Αεροσκάφος αποφεύγει σύγκρουση στον διάδρομο προσγείωσης (Συγκλονιστικό βίντεο)

Ο πιλότος εκτέλεσε ελιγμό «go-around» (απογείωση κατά τη διάρκεια της προσγείωσης), ανεβάζοντας ξανά το αεροσκάφος στον αέρα και αποτρέποντας πιθανή τραγωδία

Aεροδρόμιο Μίντγουέι του Ιλινόις

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο Μίντγουέι του Ιλλινόις όταν αεροσκάφος 737 της Southwest Airlines, που εκτελούσε την πτήση SWA2504 από την Ομάχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ προς το Σικάγο, αναγκάστηκε σε άμεσο «go-around» λόγω ενός άλλου αεροσκάφους το οποίο διέσχιζε εκείνη τη στιγμή κάθετα τον διάδρομο προσγείωσης.

Ο πιλότος, λίγο πριν το αεροσκάφος ακουμπήσει στο διάδρομο, αντελήφθη ότι υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον ίδιο διάδρομο. Με ψυχραιμία και γρήγορα αντανακλαστικά, επέλεξε να εκτελέσει ελιγμό «go-around» (απογείωση κατά τη διάρκεια της προσγείωσης), ανεβάζοντας ξανά το αεροσκάφος στον αέρα και αποτρέποντας πιθανή τραγωδία.

Δεν έχει γίνει γνωστό το αν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει την άδεια στο αεροσκάφος 737 για προσγείωση, αλλά φαίνεται πως υπήρξε συντονιστικό λάθος. Το άλλο αεροσκάφος παρέμενε στον διάδρομο προσγείωσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση.

Το περιστατικό έφερε στο μυαλό την πρόσφατη σύγκρουση στον αέρα μεταξύ του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines και του στρατιωτικού ελικοπτέρου ενώ πλησίαζαν στους διαδρόμους προσγείωσης, στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους. 

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Αεροσκάφος συντριβή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark