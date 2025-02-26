Το Ισραήλ στέλνει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, μερικές ώρες αφού η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το παλαιστινιακό κίνημα φέρονται να έκλεισαν συμφωνία για την ανταλλαγή των πτωμάτων 4 ομήρων με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ο Στιβ Γουίτκοφ επανέλαβε εξάλλου πως έχει σκοπό να ταξιδέψει πολύ σύντομα στην περιοχή, λίγα 24ωρα προτού η πρώτη φάση της εκεχειρίας τερματιστεί τυπικά, το Σάββατο 1η Μαρτίου.

«Κάναμε πολλή πρόοδο. Το Ισραήλ στέλνει ομάδα τη στιγμή που μιλάμε» να πάρει μέρος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, διαβεβαίωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος εκφράστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε στην Ουάσιγκτον η American Jewish Committee.

Η ομάδα «πάει στη Ντόχα ή στο Κάιρο, όπου θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εκ νέου με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ», των άλλων δυο κρατών που μεσολαβούν, μαζί με τις ΗΠΑ, συνέχισε ο αμερικανός επιχειρηματίας.

Τον Ιανουάριο, το Ισραήλ και Χαμάς έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων κρατουμένων, έπειτα από δεκαπέντε μήνες καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότια τμήματα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έπειτα από ατελείωτες διαπραγματεύσεις εντέλει κλείστηκε συμφωνία υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, με αξιοσημείωτο, μάλλον σπάνιο χαρακτηριστικό τη στενή συνεργασία των ομάδων του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν και του διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ προς τον σκοπό αυτόν.

Χθες Τρίτη, οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εξασφάλισαν, υπό την επίβλεψη του Καΐρου, συμφωνία για την αποφυλάκιση των 620 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές που επρόκειτο να αφεθούν ελεύθεροι το Σάββατο, με αντάλλαγμα την παράδοση των πτωμάτων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με το αιγυπτιακό κράτος.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανέστειλε την προβλεπόμενη αποφυλάκιση 620 παλαιστινίων κρατούμενων μετά την παράδοση έξι ισραηλινών ομήρων, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επικαλείται τις «ταπεινωτικές τελετές» πριν από τις απελευθερώσεις στον παλαιστινιακό θύλακο. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία εφαρμόζεται από τη 19η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, οι νέες συνομιλίες σκοπό έχουν να υπάρξει «πρόοδος προς τη δεύτερη φάση» και να «εξασφαλιστούν απελευθερώσεις επιπλέον ομήρων».

«Θεωρούμε υπάρχει αληθινή πιθανότητα επιτυχίας», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε πως σκοπεύει να συμμετάσχει —«ίσως»— στις διαπραγματεύσεις την Κυριακή, «αν πηγαίνουν καλά».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ είχε αναγγείλει προ ημερών πως θα ταξίδευε στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.

