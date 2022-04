Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο του Partygate.

Πρόκειται για τον πρώτο Βρετανό υπουργό που παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη του πάρτι που έγινε στην Ντάουνινγκ Στριτ παραβιάζοντας τους κανονισμούς Covid-19.

Ο Ντέιβιντ Βόλφσον είπε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ότι παραιτείται όχι μόνο λόγω των ίδιων των γεγονότων ή της «συμπεριφοράς» του πρωθυπουργού, αλλά και «της επίσημης απάντησης σε αυτό που συνέβη».

Ο David Wolfson είπε ότι είχε καταλήξει στο «αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι υπήρξε επανειλημμένη παραβίαση κανόνων και παραβίαση του ποινικού νόμου στην Ντάουνινγκ Στριτ» και ότι «η κλίμακα, το πλαίσιο και η φύση αυτών των παραβιάσεων» δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου.

