Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ήττα του τη Δευτέρα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στο γαλλικό κοινοβούλιο όπου απέτυχε να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, που ο ίδιος ζήτησε, ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μπαϊρού θα παραμείνει στη θέση του για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι τον διορισμό διαδόχου, του πέμπτου πρωθυπουργού από την αρχή της δεύτερης θητείας Μακρόν το 2022. Νέος πρωθυπουργός θα οριστεί «τις αμέσως επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Ελιζέ.

Ο 74χρονος Μπαϊρού έχασε εχθές τη «μάχη» με 364 ψήφους κατά και μόλις 194 υπέρ.

Ηταν ο τέταρτος πρωθυπουργός μέσα σε δύο χρόνια υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η δεύτερη θητεία διήρκεσε μόλις εννέα μήνες καθώς επισκιάστηκε και αυτή από την πολιτική αστάθεια.

Πηγή: skai.gr

