Ισραήλ προς αμάχους: «Εκκενώστε άμεσα την Πόλη της Γάζας»

«Απομακρυνθείτε άμεσα από την Πόλη της Γάζας». Αυτή είναι η εντολή προς τους παλαιστινίους αμάχους, που ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, Αβιχάι Αντραΐ, προσθέτοντας ότι κατά το αμέσως προσεχές διάστημα επίκεινται δυναμικές επιχειρήσεις στην περιοχή.



Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί σε διάφορα σημεία της Πόλης της Γάζας με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ακόμα ένα πολυώροφο κτήριο, όπου, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό, στεγαζόταν επιτελικό κέντρο της Χαμάς. Από την άλλη, η παλαιστινιακή οργάνωση συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να μην την εγκαταλείψουν και να υπερασπιστούν τις εστίες τους, απειλώντας τους ότι εάν δεν παραμείνουν, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικός αριθμός κατοίκων της Πόλης της Γάζας συνεχίζουν να μετακινούνται νοτιότερα, προς την παραλιακή ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι, υπακούοντας τις ισραηλινές εντολές. Ωστόσο, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, το ποσοστό των κατοίκων που εγκατέλειψαν το βόρειο τμήμα του θύλακα δεν ξεπερνά το 10% - γεγονός που προβληματίζει τους επιτελείς που διευθύνουν την επικείμενη επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας.

Πρόταση Τραμπ: Η Χαμάς έχει δεύτερες σκέψεις

Στο μεταξύ, παρότι η χθεσινή πολύνεκρη παλαιστινιακή επίθεση στην Ιερουσαλήμ έθεσε πρόσκαιρα στο περιθώριο της ειδησεογραφίας την πρόσφατη κινητικότητα που προκάλεσε η πρόταση Τραμπ για εκεχειρία, οι διπλωματικές παρασκηνιακές επαφές δεν έχουν σταματήσει.



Σύμφωνα με το Ρόιτερς, κατά τις κατ’ ιδίαν επαφές που είχε χθες στην Ντόχα με εκπροσώπους του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, ο καταρινός Πρωθυπουργός Αλ-Θάνι φέρεται να άσκησε πιέσεις στην οργάνωση να δηλώσει ξεκάθαρα, ότι αποδέχεται τις νέες αμερικανικές προτάσεις. Ωστόσο, σαουδαραβικά μέσα μεταδίδουν, ότι η Χαμάς αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις. Στελέχη της φέρονται να εκφράζουν την άποψη ότι, όσα προτείνουν οι ΗΠΑ, «κρύβουν πολλές παγίδες» και ότι, πέρα από την προσωπική δέσμευση του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες εγγυήσεις, όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και για την σταδιακή καθολική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλα τα εδάφη της Γάζας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε μία προσπάθεια να ‘εξισορροπήσει’ το πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ,η Χαμάς φέρεται να προωθεί τη σκέψη να απελευθερώσει έναν σημαντικό αριθμό ζωντανών ομήρων την πρώτη μέρα της εκεχειρίας, αλλά τους υπόλοιπους ομήρους -νεκρούς και ζωντανούς- να τους απελευθερώσει σε μία άλλη μέρα που θα συμφωνηθεί.



Σχολιάζοντας αυτές τις πληροφορίες, που αναμεταδίδονται από χθες στα ισραηλινά μέσα, κυβερνητικοί παράγοντες του περιβάλλοντος Νετανιάχου, μιλώντας στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση, εξέφρασαν την άποψη ότι, εν τέλει, η Χαμάς «μάλλον δεν είναι πρόθυμη να συνεργαστεί».



Πηγή: Deutsche Welle

