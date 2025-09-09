Στο μέγαρο των Ηλυσίων ο Μπαϊρού για να υποβάλλει την παραίτησή του στον Μακρόν

Στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων έφτασε πριν από λίγο ο Φρανσουά Μπαϊρού προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αφού η αδυναμία του να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησής του.

Ο 74χρονος Μπαϊρού έχασε εχθές τη «μάχη» με 364 ψήφους κατά και μόλις 194 υπέρ.

Ηταν ο τέταρτος πρωθυπουργός μέσα σε δύο χρόνια υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η δεύτερη θητεία διήρκεσε μόλις εννέα μήνες καθώς επισκιάστηκε και αυτή από την πολιτική αστάθεια.



Πηγή: skai.gr

