Η ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω X ότι παραιτείται από το αξίωμά της και ότι η τελευταία ημέρα που θα ασκήσει τα καθήκοντά της θα είναι η 5η Ιανουαρίου 2026, μετά την απροσδόκητη δημόσια σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή της η πολιτικός, συμπεριλαμβάνει βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο οποίο ασκεί έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, επαναλαμβάνοντας όλα όσα είχε υποστηρίξει εναντίον του το τελευταίο διάστημα.

Διαφωνίες

«Θα ήθελα να δω ασταμάτητες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την εσωτερική πολιτική, όχι για την εξωτερική πολιτική με ξένους ηγέτες», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Τέιλορ Γκριν κατά την επίσκεψη στην αμερικανική προεδρία του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σαράα. Η πολιτικός μάλιστα είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, ως «καταζητούμενου τρομοκράτη».

Αντιπρόσωπος της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, διαβόητη για ακραίες τοποθετήσεις της και διότι έχει ενστερνιστεί κάποιες από τις πιο ακραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες, η Τέιλορ Γκριν τους τελευταίους μήνες έπαιρνε αποστάσεις από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Πρόσφατα δεν δίστασε να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώην «speaker» - πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων - Νάνσι Πελόσι, όταν η δημοκρατική ανήγγειλε πως συνταξιοδοτείται από την πολιτική, δηλώνοντας στο CNN: «θα ήθελα το κόμμα μου να εξασφαλίζει αποτελέσματα όπως η Νάνσι Πελόσι εξασφάλιζε αποτελέσματα για το δικό της».

Ενώ σύχναζε στα πιο επιθετικά πόντκαστ του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), η 51χρονη πολιτικός άρχισε να εμφανίζεται σε πολύ πιο κλασικές πλατφόρμες, για παράδειγμα στο ABC News ή στο CNN. Και να απευθύνει εκκλήσεις για πολιτικό διάλογο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Αμερικανών, ενώ είχε ακόμη καλέσει επανειλημμένα να δημοσιοποιηθεί «όλο» το υλικό της «υπόθεσης Επστάιν».

Ο Τραμπ αποκήρυξε την «τρελή» Γκριν

Η Τέιλορ Γκριν πολλαπλασίασε τον τελευταίο μήνα τις δηλώσεις που καλούσαν την παράταξή της, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αγοραστική δύναμη της μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέτεινε ότι βλέπει την προεδρία από «διεθνή, όχι τοπική» σκοπιά, κατηγορώντας την πρώην σύμμαχό του ότι «σερβίρει σούπα» - κάνει πολιτική εξυπηρέτηση - στην «άλλη πλευρά», τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς.

«Είναι εύκολο να πεις ‘ω, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για τον κόσμο’, όμως ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης μας», σημείωσε ακόμη ο μεγιστάνας, δηλώνοντας «κατάπληκτος» για τις όχι και πολύ συγκαλυμμένες επικρίσεις της πολιτικού.

Απαντώντας στο Οβάλ γραφείο σε ερώτηση για τα σχόλια της ρεπουμπλικανής σχετικά με την κριτική που του άσκησε η Τέιλορ Γκριν για την εσωτερική του πολιτική, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει».

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος αποκήρυξε δημοσίως τη βουλεύτρια με ανάρτησή του στο Truth Social, αποκαλώντας την τρελή: «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε.

Προεδρικές φιλοδοξίες

Η άλλοτε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, ασκεί κριτική και καταφέρεται δημοσίως εναντίον του Αμερικανού προέδρου, σε μια περίοδο που το κίνημα MAGA (Make America Great Again) κλονίζεται από εσωτερικές εντάσεις.

Όλα αυτά έχουν οδηγήσει μερίδα του αμερικανικού Τύπου να καταρτίζει σενάρια για τις ενδεχόμενες προεδρικές φιλοδοξίες της εθνικίστριας πολιτικού, η οποία μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («μόνο η Αμερική»).

