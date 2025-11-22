Ισπανία: Ένας νεκρός και δυο παγιδευμένοι σε ανθρακωρυχείο

Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο και παγίδευσε άλλους δυο κάτω από τη γη στην Αστούριας, ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης της περιοχής.

Hoy han hallado muertos a 2 mineros atrapados en una mina en Asturias. Recuérdalo cuando los medios de comunicación te vendan que el que arriesga es el empresario. pic.twitter.com/WwMaDfJqsD November 21, 2025

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους». Οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

En estos se ha recuperado el cuerpo sin vida de uno de los mineros afectados en el accidente de esta tarde. — 112 Asturias (@112Asturias) November 21, 2025

Σύμφωνα με δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Encontrados dos cuerpos sin vida tras el derrumbe de una mina en Cangas de Narcea, Asturias.



Los equipos de rescate buscan a un tercer trabajador desaparecido.



🎙️Informa @GandiaLucia_



▶ https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/FCG6gmszvp — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.