Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Παρασκευής, σε μια συνάντηση που ενώ είχε χαρακτηριστεί ως η πολιτική αναμέτρηση της χρονιάς και αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, εξελίχθηκε σε «γιορτή επαίνου».

Στην ομιλία του για την εκλογική νίκη του, ο αυτοαποκαλούμενος Δημοκρατικός σοσιαλιστής δήμαρχος είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «φασίστας», στέλνοντάς του μήνυμα: «Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να μας περάσεις όλους», είχε πει.

Από την πλευρά του ο Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες πριν, απειλούσε να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαμντάνι κέρδιζε τις εκλογές, και να στείλει την Εθνοφρουρά να τον συλλάβει εάν εμπόδιζε τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης.

«Είμαι κατά κάποιο τρόπο αυτός που πρέπει να εγκρίνει πολλά πράγματα για τον δήμο, οπότε έχει κάνει μια κακή αρχή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Πρέπει να σέβεται λίγο την Ουάσινγκτον... Γιατί αν δεν το κάνει, δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει, και θέλω να τον κάνω να πετύχει - θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει. Δεν θέλω να κάνω αυτόν να πετύχει. Θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει, και θα δούμε τι θα συμβεί» είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σίγουρα η κοινή αγάπη τους για τη Νέα Υόρκη, δεν είναι ο μόνος λόγος που οι δύο άνδρες υιοθέτησαν μια πιο συμφιλιωτική στάση από την αρχή της συνάντησής τους.

Όπως σημειώνει το BBC, σημαντικό είναι το γεγονός ωστόσο, ότι ο Μαμντάνι και ο Τραμπ έχουν κάτι κοινό: είναι και οι δύο Νεοϋορκέζοι και θεωρούν την περιοχή του Κουίνς σπίτι τους. Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην περιοχή Jamaica Estates, ενώ ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος κατοικεί επί του παρόντος στην Αστόρια.

Οι δυο τους «έτρεφαν μια «κοινή αγάπη» για την πόλη, είπε ο Μαμντάνι.

Επίσης, ίσως ένας από τους λόγους που προγραμματίστηκε εξ αρχής η συνάντησή τους ήταν η κοινή τους εστίαση σε ζητήματα κόστους ζωής.

Ο Τραμπ κέρδισε την επανεκλογή του πέρυσι θίγοντας αδιάκοπα το ζήτημα του υψηλού πληθωρισμού που είχε απογοητεύσει τους ψηφοφόρους το 2024. Καθώς οι καταναλωτές γίνονται ανήσυχοι για το κόστος των ειδών παντοπωλείου, της στέγασης και άλλων βασικών αγαθών, ο Τραμπ προσπάθησε να μεταφέρει ένα μήνυμα οικονομικής σταθερότητας. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Μαμντάνι διατήρησε την έντονη εστίασή του στην έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης και πρότεινε το πάγωμα των αυξήσεων των ενοικίων σε ορισμένα διαμερίσματα με σταθεροποιημένο ενοίκιο, μεταξύ άλλων προτάσεων για στέγαση.

Ο Μαμντάνι είπε ότι αυτός και ο πρόεδρος συζήτησαν πώς να «προσφέρουν προσιτές τιμές στους Νεοϋορκέζους».

Πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής, η εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την επίσκεψη του Μαμντάνι ως «κομμουνιστική άφιξη στον Λευκό Οίκο». Ο ίδιος ο πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Χ, είχε πει ότι «η συνάντηση με τον κομμουνιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου».

Μετά από μήνες προειδοποιήσεων ότι η εκλογή του Μαμντάνι θα ήταν μια «πλήρης και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή» για τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «θα ένιωθε άνετα να ζει στην πόλη με τον Μαμντάνι ως δήμαρχο». Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι οι δυο τους «έχουν πολλά κοινά, συμφωνούν σε πολύ περισσότερα από όσα νόμιζε και αισθάνεται σίγουρος για την ικανότητα του Μαμντάνι να ηγηθεί της πόλης που αγαπούν και οι δύο». «θα τον υποστηρίζω», δήλωσε ξεκάθαρα.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον πρόεδρο για να προσφέρει προσιτές τιμές στους Νεοϋορκέζους», έναν σκοπό στον οποίο, όπως είπε, «συμφωνούν και οι δύο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης, πως περιμένει από τον Μαμντάνι να πατάξει την εγκληματικότητα στην πόλη. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αυτό που απασχολεί τον πρόεδρο Τραμπ πέρα από την οικονομία, είναι η αυξημένη εγκληματικότητα - σε συνδυασμό με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής. Οπότε, βρήκε ευκαιρία να πετάξει ένα δύσκολο μπαλάκι στον νέο δήμαρχο.

Ο τόνος της συνάντησης φάνηκε να αιφνιδιάζει τους πολιτικούς παρατηρητές, αλλά έδωσε ένα μήνυμα ότι και οι δύο άνδρες κατανοούν ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της εγκληματικότητας είναι κρίσιμη για την πολιτική τους επιτυχία.

Έτσι, σε μια απροσδόκητα φιλική ατμόσφαιρα, στεκούμενοι δίπλα-δίπλα στο Οβάλ Γραφείο, οι δύο άνδρες τόνισαν, ξανά και ξανά, το κοινό τους ενδιαφέρον για την Νέα Υόρκη. Χαμογελούσαν συχνά, και ο Τραμπ φαινόταν μάλιστα να διασκεδάζει, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τις πολιτικές επιθέσεις που του είχε εξαπολύσει ο Μαμντάνι νωρίτερα.

Και οι δύο απέφυγαν τις πολλαπλές ερωτήσεις σχετικά με τις προηγούμενες δηλώσεις τους και επέστρεφαν στους επαίνους. Ο Τραμπ δεν άφησε μάλιστα τον Μαμντάνι να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με το αν ο εκλεγμένος δήμαρχος εμμένει στον χαρακτηρισμό «φασίστας».

«Εντάξει, μπορείς απλώς να πεις ναι», παρενέβη ο Τραμπ, χτυπώντας ελαφρά τον Μαμντάνι στο μπράτσο και χαμογελώντας. «Είναι πιο εύκολο από το να εξηγήσεις».

«Έχουν πει για μένα πολύ χειρότερα από φασίστας», είπε και πρόσθεσε: «Οπότε δεν είναι και τόσο προσβλητικό».

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ωστόσο ότι ο Τραμπ αναθεώρησε τα σχόλια που είχε κάνει εναντίον του Μαμντάνι κατά την προεκλογική περίοδο.

«Νομίζετε ότι στέκεστε δίπλα σε έναν «τζιχαντιστή» αυτή τη στιγμή στο Οβάλ Γραφείο;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος, παραθέτοντας τα λόγια της Ρεπουμπλικανής βουλεύτριας Ελίζ Στεφάνικ.

«Όχι, δεν το κάνω», είπε γρήγορα ο Τραμπ. «Λέει κανείς διάφορα πράγματα μερικές φορές σε μια προεκλογική εκστρατεία», είπε για τη Στέφανικ. «Κάποιες από τις πρώτες σκέψεις που έκανα γι' αυτόν έχουν αλλάξει μετά τη γνωριμία μας. Είναι ένα πολύ ικανό άτομο. Κοιτάμε στο μέλλον να κάνουμε καλά πράγματα μαζί»

