Ο Αντρίι Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την έκανε δεκτή, υπογράφοντας το διάταγμα αποπομπής του, στον απόηχο ενός κλιμακούμενου σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Αντρίι Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του και ότι θα εξετάσει το θέμα του διαδόχου του το Σάββατο. Σημειώνεται ότι ο παραιτηθείς στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ, στο πλαίσιο διερεύνησης ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Ο Γερμάκ δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Στην ανακοίνωσή του ο Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «επιχειρεί να οδηγήσει την Ουκρανία σε λάθη».

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ανασχηματισμό στο προεδρικό γραφείο, επιβεβαιώνοντας ότι ο διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι επικείμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Παράλληλα, κάλεσε το ουκρανικό κοινοβούλιο να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026, τονίζοντας ότι αποτελεί «κλειδί για την άμυνα» και την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.



«Ο Γέρμακ εμπλέκεται ενεργά στο σκάνδαλο διαφθοράς»

Νέες αποκαλύψεις για τον Αντρίι Γερμάκ εντείνουν τον σάλο γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το ουκρανικό προεδρικό επιτελείο.

Σύμφωνα με το Ukrainska Pravda, που επικαλείται πηγές με γνώση της έρευνας, ο Γερμάκ φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στο σκάνδαλο, με τους ανακριτές να τον αποκαλούν ακόμη και «Αλί Μπαμπά» στα εσωτερικά τους έγγραφα.

Ο επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, Ολεξάντρ Κλιμένκο, είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, «ο Αλί Μπαμπά πραγματοποιεί συναντήσεις και αναθέτει εντολές σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να διώκουν τους ερευνητές του NABU και τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς».

Πηγή από τις αρχές της χώρας στην Kyiv Independent ότι ένα από τα πολυτελή σπίτια κοντά στο Κίεβο, το οποίο φέρεται να είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του κυκλώματος διαφθοράς της Energoatom, προοριζόταν για τον Γερμάκ.

Ο ίδιος ο Γερμάκ δεν έχει σχολιάσει τις αποκαλύψεις.



