Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος προερχόμενου από τη διακίνηση ναρκωτικών

Μέλος της Γερουσίας της Παραγουάης, που ανήκει στο κυβερνών κόμμα, καταδικάστηκε χθες Δευτέρα από εφετείο να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πιο συγκεκριμένα διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για σύσταση και συμμορία.

Ο Ερίκο Γαλεάνο--μέλος του κυρίαρχου στην πολιτική ιστορία της χώρας κόμματος Κολοράδο («Κόκκινο», δεξιά), το οποίο ανέδειξε την κυβέρνηση του προέδρου Σαντιάγο Πένια, που εξελέγη το 2023--κρίθηκε ένοχος ομόφωνα από τους εφέτες, που επιβεβαίωσαν την ποινή που του είχε απαγγελθεί πρωτοδίκως τον Μάρτιο.

Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί στον πολιτικό ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Η έρευνα της δικαιοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 59χρονος γερουσιαστής, που έχει τεθεί εκτός Άνω Βουλής το τρέχον διάστημα, είχε σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση νεαρού Ουρουγουανού, του Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στον λεγόμενο νότιο κώνο, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο στη Βολιβία κι εκδόθηκε μέσα σε ώρες στις ΗΠΑ, όπου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και έκδοσης σε βάρος του.

Ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, καθώς και Παραγουανός, ο Μιγκέλ Άνχελ Ινσφράν, που καταδικάστηκε το 2025 να εκτίσει ποινή 15 χρόνων κάθειρξης στη χώρα του, θεωρούνταν οι ηγέτες διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης.

Στην ετυμηγορία τους, οι εφέτες σημείωσαν ότι ο κ. Γαλεάνο «έλαβε χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες» για τον προσωπικό πλουτισμό του μέσω του ποδοσφαιρικού συλλόγου Deportivo Capiata, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Η απόφαση αναφέρεται ιδίως στην αγορά κατοικίας έναντι 200.000 δολαρίων που μεταπωλήθηκε έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε ρευστό, συναλλαγή που έγινε το 2020 και δεν συμπεριλήφθηκε στη φορολογική δήλωση και στη δήλωση πόθεν έσχες του πολιτικού, για να κρυφτεί ο πραγματικός αγοραστής, ο οποίος συνδεόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ερίκο Γαλεάνο αντιμετώπιζε επίσης την κατηγορία ότι διέθεσε ιδιωτικό αεροσκάφος που του ανήκε για τη διακίνηση κοκαΐνης.

Κι άλλοι κοινοβουλευτικοί και πολιτικοί στην Παραγουάη κατηγορήθηκαν στο παρελθόν για σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.