Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ καθιστά «σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

«Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα ΗΑΕ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Το Project Freedom (επιχείρηση ελευθερία) είναι Project Deadlock (επιχείρηση αδιέξοδο)».

Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.



As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.



Project Freedom is Project Deadlock. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν παρευρέθηκε νωρίτερα σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Αραγτσί φέρεται να ενημέρωσε την επιτροπή για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε επίσης ότι η επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τόνισε ότι οι διαπραγματευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα του Ιράν έρχονται πρώτα.

Πηγή: skai.gr

