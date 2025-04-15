Σαν σήμερα, στις 15 Απριλίου 1912, κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη, βυθίστηκε ο Τιτανικός - το διασημότερο ναυάγιο του κόσμου που συνεχίζει να «γοητεύει» τον πλανήτη λόγω της φήμης του ως «αβύθιστο» και τον τραγικό θάνατο πάνω από 1.505 ανθρώπων που επέβαιναν στο Βρετανικό πολυτελές υπερωκεάνειο, θαύμα της ναυπηγικής για την εποχή του.

Η ιστορία αγάπης του Τζακ και της Ρόουζ έχει γίνει πια κλασσική (χάρη στον Τζέιμς Κάμερον) και όλοι έχουμε πάρει μια ιδέα για την πολυτέλεια του Τιτανικού χάρη στην ομώνυμη ταινία αλλά και τα ευρήματα που έχουν ανασυρθεί από το ναυάγιο και εκτίθενται σε όλο τον πλανήτη.

Με μήκος 269 μέτρων και ύψος 53,3 μ. ο Τιτανικός (επίσημο όνομα: RMS Titanic) ενσωμάτωνε πολλές καινοτομίες και υπέρμετρη πολυτέλεια για ένα πλοίο: ανελκυστήρες για γρήγορη πρόσβαση στα διάφορα καταστρώματα, χαμάμ, γυμναστήριο, ακόμα και πισίνα και ταχυδρομείο.

Οι επιβάτες του περιελάμβαναν μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, καθώς και εκατοντάδες μετανάστες από την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, τη Σκανδιναβία και άλλες περιοχές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούσαν μια καινούρια ζωή στη Βόρεια Αμερική.

Στο παρθενικό του ταξίδι μετέφερε 2.224 επιβάτες και πλήρωμα.

Στις 14 Απριλίου 1912, μετά από τέσσερις ημέρες διάσχισης και 375 μίλια (600 χλμ.) νότια της Νέας Γης, συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο στις 11:40 μ.μ. ώρα πλοίου. Λίγο πριν τις 2:20 π.μ. το πλοίο έσπασε στα δύο λόγω της πίεσης του νερού στο μπροστινό μέρος και άρχισε να βυθίζεται ταχύτερα, με περισσότερα από χίλια άτομα ακόμη εν πλω.

Κατά την διάρκεια της βύθισης, οι τσιμινιέρες (φουγάρα) του πλοίου αποκολλήθηκαν (ενδεχομένως σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν κοντά σε αυτές).

Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.505 ατόμα, κυρίως άντρες επιβάτες της Β' και Γ' θέσης γιατί δεν υπήρχαν αρκετές σωστικές λέμβοι για όλους όσους επέβαιναν στο πλοίο, λόγω παρωχημένων κανόνων ναυτικής ασφάλειας. Ο Τιτανικός είχε αρκετές λέμβους μόνο για 1.178 άτομα, οι οποίες και γέμισαν σχεδόν αμέσως από τους επιβάτες της Α θέσης και γυναικόπεδα.

Μία ώρα και είκοσι λεπτά αφότου βυθίστηκε ο Τιτανικός, το επιβατηγό πλοίο RMS Carpathia της Cunard Line έφτασε στο σημείο της βύθισης, όπου περισυνέλεξε 720 επιζώντες.

Το ναυάγιο του πλοίου ανακαλύφθηκε το 1985 (73 χρόνια από την βύθισή του) από τον Ρόμπερτ Μπάλαρντ και έκτοτε οι εικόνες του δεν στάματησαν ποτέ να συγκινεί τον πλανήτη

Το ναυάγιο του Τιτανικού παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, και αποσυντίθεατι σε βάθος 3.784 μέτρων.

Η βύθιση του πλοίου ήταν η αφορμή για να θεσπιστούν νέα μέτρα ασφαλείας και η υπογραφή της Σύμβασης Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα. Πολλά πλοία μετασκευάστηκαν ως προς τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να διαθέτουν περισσότερες σωσίβιες λέμβους ή/και στεγανά και υδατοστεγείς θύρες.

