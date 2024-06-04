Η συμμαχία του ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι οδεύει προς μια πλειοψηφία στα αρχικά στάδια της καταμέτρησης των ψήφων στο τέλος ενός εκλογικού μαραθωνίου κατά τον οποίο ψήφισαν 642 εκατομμύρια ψηφοφόροι, όμως οι αριθμοί υπολείπονται πολύ από τη σαρωτική επίδοση που προοιωνίζονταν οι δημοσκοπήσεις, έδειξαν τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Αυτές οι πρώτες τάσεις προκάλεσαν εκνευρισμό στις αγορές, με αποτέλεσμα οι μετοχές να σημειώσουν απότομη πτώση. Οι δείκτες NIFTY 50 και S&P BSE Sensex κατέγραφαν αμφότεροι πτώση 2% στις 08:00 (ώρα Ελλάδας).

Η ρουπία σημείωσε επίσης πτώση έναντι του δολαρίου και οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν αυξηθεί.

Οι αγορές είχαν σημειώσει άνοδο χθες, Δευτέρα, αφού τα έξιτ πολ έδειχναν την 1η Ιουνίου ότι ο Μόντι και το κόμμα του, το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP), θα κατέγραφαν μεγάλη νίκη, με την Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία τους (NDA) να προβλέπεται να κερδίσει πλειοψηφία δύο τρίτων ή και μεγαλύτερη.

Στις 07:30 (ώρα Ελλάδας), τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν ότι η NDA προηγείται στα αρχικά στάδια της καταμέτρησης σε σχεδόν 300 από τις 543 διεκδικούμενες έδρες του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει πως κερδίζει απλή πλειοψηφία. Η αντιπολιτευόμενη συμμαχία INDIA με επικεφαλής το Κόμμα του Κογκρέσου του Ραχούλ Γκάντι προηγούνταν σε περισσότερες από 200 αναμετρήσεις, περισσότερες απ' ό,τι αναμενόταν.

Μέχρι τότε είχε καταμετρηθεί περίπου το 10% με 15% του συνόλου των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Μόνο του το BJP κερδίζει σχεδόν 250 από τις έδρες στις οποίες προηγείται η NDA, σε σύγκριση με τις 303 που είχε κερδίσει το 2019. Οι τάσεις έφεραν επίσης τον Μόντι να προηγείται, μετά να υπολείπεται του πρώτου και στη συνέχεια να προηγείται και πάλι στην έδρα του στο Βαρανάσι, την ιερή πόλη των ινδουιστών.

