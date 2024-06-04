Η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών Svolt δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή μιας δεύτερης μονάδας κυψελών μπαταριών στην Ευρώπη, επικαλούμενη την ασταθή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και την ακύρωση ενός «σημαντικού» έργου πελατών.

Το εργοστάσιο που ακυρώθηκε στο Lauchhammer της Γερμανίας επρόκειτο να κατασκευαστεί στη θέση ενός πρώην εργοστασίου ανεμογεννητριών που απέκτησε η Svolt το 2022.

Η εταιρία δεν είπε ποιο έργο πελάτη ακυρώθηκε, αλλά ο γερμανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας SR Fernsehen ανέφερε ότι ήταν BMW.

Η Svolt, θυγατρική της Great Wall Motors, δήλωσε επίσης ότι «δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί» πότε θα ήταν έτοιμη η κύρια μονάδα κατασκευής κυψελών μπαταριών της εταιρείας στο Überherrn (κεντρική φωτογραφία) στην περιοχή Saarland της Γερμανίας, λόγω προβλημάτων σχεδιασμού.

Πέρσι η εταιρεία είπε ότι η εγκατάσταση θα καθυστερήσει μέχρι το 2027 λόγω εν μέρει τοπικών διαμαρτυριών. Το δεύτερο εργοστάσιο είχε προγραμματιστεί για κοντά στο Βερολίνο, αναφέρει το Automotive News Europe.

Το μικρό EV Citroen e-C3 θα χρησιμοποιεί μπαταρίες που παρέχονται από τη Svolt.

«Η αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας παλεύει επί του παρόντος με σημαντικές διακυμάνσεις και προκλήσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω του μετασχηματισμού στην ηλεκτρική κινητικότητα», ανέφερε στη δήλωση του ο Kai-Uwe Wollenhaupt, πρόεδρος της Svolt στην Ευρώπη. «Αυτό οδηγεί σε ορισμένες δραστικές προσαρμογές στρατηγικής για ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων».

Η Great Wall Motors κλείνει τα κεντρικά της γραφεία στην Ευρώπη, στο Μόναχο

Η Great Wall Motors θα κλείσει το γραφείο της Ευρώπης, θα απολύσει 100 εργαζόμενους εν μέσω ύφεσης των ηλεκτρικών οχημάτων

Η Great Wall Motor ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα κεντρικά της γραφεία στην Ευρώπη στο Μόναχο, επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς για τα ηλεκτρικά της οχήματα καθώς και την απειλή επιβολής ευρωπαϊκών δασμών στις κινεζικές εισαγωγές. Η απόφαση για τους δασμούς αναμένεται μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα .

Η Great Wall είπε ότι η επιβράδυνση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στη Γερμανία, καθώς και οι μεγάλες εκπτώσεις μεταξύ των αντιπάλων παρεμπόδιζαν την ικανότητά της να αυξήσει επικερδώς τις πωλήσεις της στην περιοχή.

Η Svolt είχε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης σε σχέση με οποιουδήποτε από τους ασιατικούς κατασκευαστές μπαταριών. Πέρσι είπε ότι σχεδίαζε έως και πέντε εργοστάσια στην Ευρώπη με στοχευμένη παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 50 gWh στην Ευρώπη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το 2020, η εταιρεία προέβλεψε ότι θα είχε παγκόσμια παραγωγική ικανότητα 100 gWh μέχρι το 2025.

Η εταιρεία έχει δυσκολευτεί με την κερδοφορία, χάνοντας περισσότερα από 390 εκατ. ευρώ μεταξύ 2019 και 2022, σύμφωνα με έκθεση του Haijie Zhao του τμήματος μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.

Ο Zhao επισήμανε το «χαμηλό μεικτό περιθώριο κέρδους προϊόντος, τη χαμηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και το υψηλό κόστος διαχείρισης της εταιρείας».

Η Svolt προμηθεύει μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου για το νέο Citroen e-C3 μικρό οικονομικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Προμηθεύει επίσης μπαταρίες στηο Nio καθώς και στα οχήματα Great Wall, συμπεριλαμβανομένου του Great Wall Ora 03 compact, του ευρωπαϊκού μοντέλου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

