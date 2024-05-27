Απελπισμένοι χωρικοί σκάβουν κάτω από τόνους λάσπης και βράχους για να βρουν επιζώντες στην Παπούα Νέα Γουινέα μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλαγιά του βουνού νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο ΟΗΕ φοβάται ότι τουλάχιστον 670 άνθρωποι είναι θαμμένοι κάτω από τις λάσπες.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης η οποία εξαφάνισε ένα πολυσύχναστο χωριό στην επαρχία Ένγκα, με τις ζημιές να εκτείνονται για σχεδόν ένα χιλιόμετρο, αναφέρουν παρατηρητές.

Μόνο δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής με τις προσπάθειες να παρεμποδίζονται από τα ερείπια βάθους 10 μέτρων (32 πόδια) σε ορισμένα σημεία και την έλλειψη επαρκούς εξοπλισμού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα ζευγάρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια, καθώς το σπίτι τους, στην άκρη της πληγείσας περιοχής, είχε γλιτώσει από το να θαφτεί ολοκληρωτικά κάτω από τις λάσπες. Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι NBC, το ζευγάρι σώθηκε αφότου οι διασώστες τους άκουσαν να φωνάζουν καθώς είχαν εγκλωβιστεί.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή δίνει προτεραιότητα στην απομάκρυνση των ανθρώπων από την περιοχή όπου οι συνθήκες παραμένουν επισφαλείς, δήλωσαν αξιωματούχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας στο BBC.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε έξω προς το παρόν για να δώσουμε στις Αρχές χρόνο για να αξιολογήσουν σωστά την κατάσταση για να διεξαγάγουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης», δήλωσε η Τζάστιν ΜακΜάχον, η συντονίστρια της Care Australia, μιας από τις υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας για το έδαφος.

«Το έδαφος είναι επίσης αρκετά ασταθές αυτή τη στιγμή και κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω κατολίσθηση», είπε η ΜακΜάχον τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ στη χώρα είχε περιγράψει στο BBC τις δυσκολίες διάσωσης.

Ο Serhan Aktoprak από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης είπε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που προσπαθούν να ανακτήσουν πτώματα, συμπεριλαμβανομένης της απροθυμίας ορισμένων θλιμμένων συγγενών να αφήσουν βαριά μηχανήματα κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αντίθετα, είπε, «οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ραβδιά, μπαστούνια, για να απομακρύνουν τα πτώματα που είναι θαμμένα κάτω από το χώμα».

Τα συντρίμμια από την κατολίσθηση, που περιλαμβάνουν μεγάλους ογκόλιθους, δέντρα και χώμα, έχουν βάθος έως και 10 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Περισσότερα από 150 σπίτια έχουν θαφτεί και περίπου 1.250 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Τα πληρώματα στο σημείο αναφέρουν επίσης ότι οι προσπάθειες διάσωσης εμποδίζονται από μεγάλες ζημιές στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη. Η κατολίσθηση προκάλεσε ζημιές σε μήκος περίπου 200 μέτρων, είπε η κ.ΜακΜάχον.

Οι ντόπιοι έχουν σημειώσει πώς το χωριό τα τελευταία χρόνια είχε προσελκύσει ανθρώπους από άλλες περιοχές που είχαν εκτοπιστεί από τη φυλετική βία στην περιοχή.



