Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικλ Μακόλ, δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ταϊπέι πως τα στρατιωτικά γυμνάσια που διεξήγαγε την περασμένη εβδομάδα η Κίνα γύρω από την Ταϊβάν για να την «εκφοβίσει» μετά την ορκωμοσία του προέδρου της Λάι Τσινγκ-τε, έδειξαν πως το Πεκίνο δεν θέλει την επανένωση με ειρηνικά μέσα.

Ο κ. Μακόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές, που αναμεταδόθηκαν απευθείας από τηλεοπτικό σταθμό της Ταϊβάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Ταϊπέι. Ανέφερε επίσης πως «η Αμερική είναι και θα είναι πάντα αξιόπιστος σύμμαχος και κανένας εξαναγκασμός ή εκφοβισμός δεν θα επιβραδύνει ούτε θα σταματήσει τις συνηθισμένες επισκέψεις (μελών) του Κογκρέσου στην Ταϊβάν».

Υποσχέθηκε ακόμη πως όπλα που αγόρασε η Ταϊβάν από τις ΗΠΑ θα παραδοθούν στις ένοπλες δυνάμεις της νήσου το συντομότερο δυνατόν.

Μολονότι οι ΗΠΑ επισήμως δεν αναγνωρίζουν τις αρχές της νήσου, αλλά αυτές της Κίνας, είναι ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ταϊβάν και η Ουάσιγκτον αφήνει πάγια ανοικτό, στο πλαίσιο της πολιτικής της λεγόμενης «στρατηγικής αμφισημίας» που εφαρμόζει, το ενδεχόμενο να την υπερασπιστεί αν δεχθεί επίθεση από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της η οποία εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

