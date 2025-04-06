Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε σήμερα μια ευχάριστη έκπληξη στους πιστούς που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου όταν, συνεργάτες του ποντίφικα, τον συνόδευσαν με αναπηρικό αμαξίδιο μπροστά στην βασιλική εκκλησία.

Viva il Papa!



Long live Pope Francis! pic.twitter.com/gma4OE0GIo April 6, 2025

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος συνεχίζει να κάνει χρήση οξυγόνου μετα την πολυήμερη νοσηλεία του για διπλή πνευμονία, χαιρέτησε το πλήθος, ευχαρίστησε τους προσκυνητές και ευχήθηκε «καλή Κυριακή σε όλους».

Στο σημερινό μήνυμά του προς τους πιστούς, το οποίο διανεμήθηκε και πάλι στον τύπο σε γραπτή μορφή, ο Αργεντινός πάπας απευθύνεται, ιδιαίτερα, στους αρρώστους και υπογραμμίζει:

«Μαζί με εσάς, αγαπητοί και αγαπητές αδελφές που νοσείτε, στη φάση αυτή της ζωής μου μοιράζομαι πολλά: την εμπειρία της ασθένειας, το ότι νιώθουμε αδύναμοι, το ότι εξαρτιόμαστε από τους άλλους για τόσα πράγματα, το ότι χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένα σχολείο στο οποίο κάθε μέρα μαθαίνουμε να αγαπάμε και να αφήνουμε να μας αγαπούν, χωρίς να απαιτούμε και να απομακρύνουμε κανέναν, χωρίς να απελπιζόμαστε και χωρίς να απαρνιόμαστε το παρελθόν. Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για το καλό που εισπράττουμε, παραδομένοι στον Κύριο με πίστη, για τα όσα μέλλουν να συμβούν».

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο 88χρονος Ποντίφικας αναπνεύει, μιλάει και περπατάει καλύτερα ενώ μειώνεται, βαθμιαία, η χορήγηση οξυγόνου.

Όσο για την Μεγάλη Εβδομάδα του Καθολικού Πάσχα, το οποίο φέτος συμπίπτει με το Ορθόδοξο, από την Αγία Έδρα υπογραμμίζεται ότι είναι ακόμη πρώιμο να γίνει αναφορά στο αν ο Αργεντινός πάπας θα μπορέσει να χοροστατήσει στις διάφορες θρησκευτικές τελετές.

Πηγή: skai.gr

