Νέο μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: «Θα νικήσουμε την αδικία και την τυραννία»

Νέο μήνυμα ενότητας και αντίστασης στην καταπίεση της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε, από τη φυλακή όπου βρίσκεται, ο Εκρέμ Ιμάμογλου απευθυνόμενος στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Ιμάμογλου επεσήμανε ότι «το έθνος μας βρίσκεται υπό ισχυρή πολιορκία», την πολιορκία μιας καταπιεστικής κυβέρνησης που αψηφά τον νόμο και τη δικαιοσύνη και βλέπει τον εαυτό της ως ιδιοκτήτη του κράτους.

Ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που κατηγορούμενος για διαφθορά έχει συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές, τόνισε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν δεν θέλει να έχει αντίπαλο υποψήφιο, ούτε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Ωστόσο, τόνισε πως «Ό,τι και να κάνουν, θα τα καταφέρουμε! Θα νικήσουμε την αδικία και την τυραννία. Μαζί θα οικοδομήσουμε τη δύναμη της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης».

Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor.



Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2025

Αναλυτικά στο μήνυμά του ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέρει:

«Σε έκτακτη από κάθε άποψη περίοδο διεξάγεται το 21ο Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματός μας.

Το έθνος μας βρίσκεται σήμερα υπό ισχυρή πολιορκία. Αυτή η πολιορκία είναι η πολιορκία μιας καταπιεστικής κυβέρνησης που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προσηλωμένη στον νόμο και τη δημοκρατία και βλέπει τον εαυτό της ως ιδιοκτήτη του κράτους. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει αντίπαλο υποψήφιο, δεν θέλει αντίπαλο κόμμα, ας γίνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Δεν θέλει.

Έχει μόνο ένα πρόβλημα. Να κρατήσει ζωντανό το σύστημα του ενός ανθρώπου, που παρασύρει τη χώρα στην καταστροφή σε κάθε τομέα, από την οικονομία ως την υγεία, από την παιδεία ως τη δικαιοσύνη. Αλλά κανένα καταπιεστικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει ενάντια στη βούληση του έθνους. Η αξιοπρέπεια του έθνους και η αποφασιστικότητά του να προστατεύσει τη βούλησή του και το μέλλον του είναι πάνω από κάθε είδους τυραννία.

Τα συνέδρια του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ήταν τόποι όπου αυτή η αξιοπρέπεια, αυτή η αποφασιστικότητα συμβολίστηκε και αυτός ο αγώνας πήρε σάρκα και οστά από την πρώτη μέρα.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το συνέδριό μας θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο σήμερα. Το κόμμα μας θα δώσει προτεραιότητα στην ανάγκη εκπλήρωσης του εθνικού του καθήκοντος πάνω από όλα τα άλλα, θα πορευτεί με αφοσίωση και αποφασιστικότητα σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Δημοκρατίας μας και σίγουρα θα τα καταφέρει.

Οι δυσκολίες που θα συναντήσουν και τα μαρτύρια που θα μας επιφέρουν είναι απλώς λεπτομέρειες σε αυτό το τιμητικό μονοπάτι που θα βαδίσουμε μαζί μέχρι τέλους.

Με αυτά τα συναισθήματα, εύχομαι επιτυχία στον Πρόεδρό μας κ. Οζγκιούρ Οζέλ και σε όλους τους συντρόφους μου στο συνέδριο.

Ό,τι και να κάνουν, θα τα καταφέρουμε!

Θα νικήσουμε την αδικία και την τυραννία. Μαζί θα οικοδομήσουμε τη δύναμη της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την αποφασιστική στάση και τον αγώνα σας. Ελπίζω ότι το συνέδριό μας, που πιστεύω ότι θα δώσει ελπίδα και κουράγιο στο έθνος μας, θα είναι ευεργετικό και ευοίωνο».

Πηγή: skai.gr

