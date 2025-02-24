Ερντογάν: «Μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αδιέξοδο»

«Μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε μια ζοφερή εικόνα για την Ευρώπη, με αιχμή την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στις εκλογές, λέγοντας συγκεκριμένα: «Δυστυχώς, οι τελευταίες εκλογές απέδειξαν ότι οι ανησυχίες μας ήταν δικαιολογημένες. Ένας από τους λόγους για αυτό είναι η αδυναμία των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης να διαβάσουν σωστά το πνεύμα της εποχής. Η φιλελεύθερη δημοκρατία, που ήταν ελκυστική τον περασμένο αιώνα, έχει εισέλθει σε σοβαρή κρίση και αδιέξοδο. Η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει χάσει την προηγούμενη δύναμή της, το κύρος και την επιρροή της».

Ο Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε ότι «όπως η ζωή, έτσι και η πολιτική, δεν δέχεται το κενό» και «όπως φάνηκε στις πρόσφατες εκλογές, το κενό στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες καλύπτεται από ακροδεξιούς δημαγωγούς». Στην κατάσταση αυτή, στην οποία υποστήριξε ότι έχει περιέλθει η Δύση, ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε και την «αμφίσημη», όπως είπε, «στάση της Δύσης απέναντι στη γενοκτονία των 471 ημερών στη Γάζα», κατηγορώντας τους δυτικούς οργανισμούς και τους ηγέτες «που παρακολούθησαν τη σφαγή περισσότερων από 61 χιλιάδων αμάχων, κυρίως παιδιών και γυναικών», ότι απέτυχαν στις «εξετάσεις ανθρωπιάς» στη Γάζα.

«Με τις εξελίξεις αυτές έχει καταστεί σαφές ότι οι δυτικές αξίες, οι οποίες επί χρόνια παρουσιάζονταν ως παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, απέχουν από τον στόχο του κοινού καλού για την ανθρωπότητα», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί η απώλεια της υπόληψης και της εμπιστοσύνης σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Μπροστά σε αυτήν την εικόνα», συνέχισε, αυτό που προέχει για εμάς είναι η προστασία των συμφερόντων μας. Ομοίως, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ειρήνη και την ευημερία των πολιτών μας που ζουν στην Ευρώπη επί τέσσερις και πέντε γενιές. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η παρουσία της Ακροδεξιάς δεν θα αποτελέσει απειλή για τους Ευρωπαίους Τούρκους και μουσουλμάνους».

Στη συνέχεια όλων αυτών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως «οι εξελίξεις στη Συρία καθώς και οι συζητήσεις στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν την ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία» και συνόψισε συμπερασματικά: «Μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, από την οικονομία μέχρι την άμυνα, από την πολιτική μέχρι τη διεθνή υπόληψη. Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση μπορεί να τη σώσει. Είναι η Τουρκία, η πλήρης ένταξη της οποίας θα δώσει ζωή στην Ευρώπη, της οποίας η οικονομία και η δημογραφική δομή φθίνουν ραγδαία. Όσο πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει αυτές τις πραγματικότητες, τόσο το καλύτερο για αυτήν. Εμείς, όπως πάντα, επιθυμούμε να προωθήσουμε τη διαδικασία ένταξής μας στη βάση του αμοιβαίου οφέλους και του σεβασμού με εποικοδομητική κατανόηση».

Η Ουκρανία πρέπει "οπωσδήποτε" να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Η Ουκρανία πρέπει "οπωσδήποτε" να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, τόνισε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Βλέπουμε να καθιερώνεται μια νέα εξίσωση. Για να έχουμε αποτελέσματα με αυτή τη νέα διαδικασία, η Ουκρανία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί και αυτός ο πόλεμος να σταματήσει μέσω διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν με κοινή συμφωνία», δήλωσε ο Ερντογάν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβαθμίσει τη σημασία μιας συμμετοχής των Ουκρανών στις διαπραγματεύσεις.

«Χαιρετίζουμε τη βούληση του κ. Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο μέσω διαπραγμάτευσης αλλά ο δρόμος προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη δεν μπορεί να ανοίξει παρά μόνο με μια εξίσωση στην οποία θα εκπροσωπούνται όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος δέχτηκε σήμερα τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν είχε ήδη δηλώσει, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στο Κίεβο ενώπιον της διεθνούς συνόδου κορυφής, με τη συμπλήρωση τριών χρόνων πολέμου, ότι Κίεβο και Μόσχα πρέπει να εκπροσωπούνται "ισότιμα και δίκαια".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

