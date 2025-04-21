Ιταλία: Για τρεις μέρες σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός του πάπα Φραγκίσκου

Η σορός του πάπα Φραγκίσκου πρόκειται να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες. Απόψε η σορός του ποντίφικα, όπως έγινε γνωστό, θα τοποθετηθεί σε απλό, ξύλινο φέρετρο, σύμφωνα με την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Φραγκίσκος θεωρείται πιθανό να έχασε τη ζωή του από εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η ημέρα της κηδείας του εκλιπόντος ποντίφικα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θεωρείται πιθανό να τελεστεί εντός του Σαββατοκύριακου.

Αύριο το πρωί, τέλος, θα συνεδριάσει εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο της ιταλικής κυβέρνησης, για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με την υποδοχή των προσκυνητών και των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών που θα μεταβούν στη Ρώμη, για το "ύστατο χαίρε" στον Αργεντινό "πάπα των φτωχών".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

