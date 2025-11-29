Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι παντρεύτηκε σήμερα «μυστικά» τη σύντροφό του Τζόντι Χέιντον σε μια ιδιωτική τελετή και έγινε ο πρώτος Αυστραλός πρωθυπουργός που παντρεύτηκε ενώ βρίσκεται στο αξίωμα, στη 124χρονη ιστορία της αυστραλιανής ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο γάμος αναμενόταν να πραγματοποιηθεί φέτος, αφού ο 62χρονος Αλμπανέζι έκανε πρόταση γάμου στη 46χρονη Χέιντον την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πέρυσι. Ωστόσο, η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες της τελετής κρατήθηκαν επτασφράγιστο μυστικό.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή ενώπιον περίπου 60 καλεσμένων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών υπουργών, συγγενών και στενών φίλων, στο The Lodge στην πρωτεύουσα Καμπέρα.

Η νύφη και ο γαμπρός έγραψαν οι ίδιοι τους όρκους τους; και ο σκύλος τους, ο Τότο, ήταν ο κομιστής του δαχτυλιδιού. Η 5χρονη ανιψιά της Χέιντον, Έλλα, ήταν το κορίτσι με τα λουλούδια.

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας να περάσουμε μαζί τις μελλοντικές μας ζωές, μπροστά στην οικογένειά μας και τους πιο στενούς φίλους μας», ανέφερε το ζευγάρι σε δήλωσή του.

