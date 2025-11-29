Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, την ώρα που ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στη δυσκολότερη πολιτική και στρατιωτική συγκυρία από τη ρωσική εισβολή το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έπειτα από τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

